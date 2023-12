Clavicut, el corte de cabello que debes pedir antes de Navidad para lucir sofisticada y moderna

La temporada navideña es perfecta para probar un nuevo look festivo que quizá no usarías el resto del año pero que ahora es la mejor opción para deslumbrar. Ya sabes lo que dicen, este último mes de año es para probar todo aquello que no te habías atrevido, para cerrar ciclos y darle la bienvenida a nuevos.

Y ya que las fiestas son para lucirte, atender fiestas y cenas navideñas, obviamente quieres que todos te vean y te digan lo guapa que te ves, ¿verdad? Eso sí, la parte más difícil es definir por dónde empezar y por qué estilo apostar. No te preocupes, que aquí te revelaremos el corte de cabello que debes pedir si piensas ir a la estética antes de Navidad.

Clavicut, el corte de cabello para mujeres sofisticadas y modernas

Clavicut Este corte de cabello es perfecto para lucir en las fiestas navideñas (Instagram, Pinterest)

Hailey Bieber, Selena Gomez y Taylor Swift son solo algunas de las celebridades que lucen este estilo elegante pero ¿en qué consiste?

El clavicut es un corte de cabello que llega a la altura de la clavícula, es recto, no más corto en la espalda ni más largo sino parejo de todos los ángulos.

Eso sí, aunque se parece mucho al bob, es un poco más largo que este, con suficiente longitud como para llevarlo recogido en una coleta si no quieres tenerlo todo el tiempo abajo.

El corte se volvió muy popular en diferentes épocas este año pero es ahora con las festividades que ha tomado mucha más fuerza por ser simple pero elegante y a la vez moderno. ¡Ideal para mujeres sofisticadas como tú!

Además, la gran ventaja es que requiere poco mantenimiento y es muy fácil de manejar para adoptar diferentes estilos y así lucirte en cada evento sin que te veas aburrida. Los expertos también aseguran que le va bien a todos los tipos de rostro.

La pregunta del millón: ¿cómo peinar el Clavicut?

Una de las mejores características del clavicut es su versatilidad. Puedes usarlo natural, liso y limpio, lo que requiere poco producto. También puedes tomar un rizador y agitarlo para lograr un ambiente más bohemio y playero. Para una apariencia más drástica y atrevida, puedes hacer una raya lateral profunda o una raya media roma.

Eso sí, mucho cuidado cuando apliques calor. Aquí te dejamos algunos consejos básicos que debes tomar en cuenta antes de darle forma a tu melena.

Utiliza la configuración de calor más baja

Deja que tu cabello se seque al aire, nunca apliques la rizadora o plancha directamente mientras siga mojado.

Limita el tiempo que la rizadora o plancha toca tu cabello

Intenta utilizar estos productos sólo una vez a la semana o menos.

El corte de pelo puede verse ligeramente diferente en cabello ondulado, rizado y liso, pero en general, el aspecto es tan versátil que quedará genial con cualquier tipo de cabello o forma de rostro.

Otros cortes de cabello similares

Aunque el clavicut puede ser un peinado favorecedor para cualquier persona, puede que no sea exactamente lo que estás buscando. Por suerte, existen cortes similares.

Corte Bob

Si buscas algo más corto que el clavicut, el bob es el peinado perfecto para ti. El clavicut es similar al corte de pelo bob: el cabello se corta recto, todo del mismo largo. La diferencia es que el peinado bob se corta alrededor del nivel de la mandíbula, mientras que el clavicut se corta alrededor del nivel de la clavícula.

Corte Lob

Si el bob es demasiado corto para lo que estás buscando y el clavicut es demasiado largo, el corte de pelo lob o bob largo es el punto intermedio perfecto. Este corte de pelo es recto (similar al clavicut y bob), pero llega hasta los hombros, entre la mandíbula y la clavícula.

Capas

Si no eres fanático del corte recto de bob, lob o clavicut, puedes preguntar por el largo de estos peinados pero con capas adicionales. Las capas crean una apariencia de densidad y plenitud y pueden ser beneficiosas para las personas que buscan agregar más volumen a su cabello.