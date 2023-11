Moda: 4 colores que no debes llevar en tus uñas en el 2024 pues te harán lucir envejecida y fuera de moda

Falta poco para que termine el 2023 y poco a poco sabemos cuáles serán las tendencias del próximo año y también lo que ya no se llevará en las uñas.

Y es que existen algunos tonos que debes evitar en el 2024 pues ya están fuera de moda, son poco elegantes, y también te sumarán años .

Por eso te decimos cuáles serán esos tonos de esmaltes que no debes lucir en tus uñas el próximo año o acentuarás las arrugas en tus manos.

Tonos de esmaltes que no debes llevar en el 2024 o lucirás envejecida y fuera de moda

Naranja

El tono naranja brillante no se llevará en el 2024 , y es que además de restar elegancia te hará lucir vulgar y acentuará las arrugas en tus manos.

Es mejor optar por tonos más cálidos como amarillos o rojos, y si quieres lucir el naranja hazlo combinado con un tono blanco o plateado.

Gris

El tono gris es discreto y puede ser elegante, combinando con todo, pero ya está fuera de moda y te hará lucir más vieja y aburrida.

Este tono no aporta luz a la manicura, haciendo que las arrugas se marquen más, haciéndolo un color nada favorecedor, que debes evitar en el 2024.

Verde menta

El verde menta es un color que estuvo de moda, pero ya quedó atrás, además que resulta muy llamativo, lo que lo hace poco elegante para una manicura.

Así que, si quieres lucir unas manos juveniles, modernos, y sofisticadas, es mejor que no uses este tono y mejor opta por otros tipos de verde como militar o pastel.

Morado oscuro

El tono morado oscuro ya no estará en tendencia y es que hace lucir las manos más viejas y no estiliza, por lo que no se llevará en el 2024.

Si quieres destacar lo mejor es optar por morados claros o violetas, y no abuses de estos tonos.