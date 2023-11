¿Pócima de amor? Estudio reveló si los perfumes con feromonas realmente funcionan

Carolina Herrera lo ha dicho, el perfume es el accesorio invisible que una mujer porta, y este elemento es un básico obligado de cualquier tocador, el aliado perfecto para decirle a las personas que nos rodean ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra forma de ser? y ¿Qué buscamos transmitir?

El perfume se ha vuelto en el eterno compañero de una mujer, acompañándola en sus momentos más importantes, desde la elegancia de un evento importante hasta la seducción de una primera cita, pero hay un tipo de fragancia que se ha vuelto popular por presumir sus bondades para ayudar a atraer el ‘amor’.

Los perfumes con feromonas han adquirido popularidad, por sus propiedades, y es que a grandes rasgos, este tipo de fragancias contiene un concentrado de feromonas humanas, han sido sintetizados en laboratorios, esto con el fin de mejorar el atractivo sexual, funcionando como si de un imán se tratara.

Marcas famosas de perfumes ya se han sumado a este compuesto químico que se ha popularizado entre el público, entre ellos, Chanel, Lancôme, Yves Saint Laurent, Dior y Givenchy, incluso, sus aromas han cautivado a famosas como Adele, Danna Paola y hasta Marilyn Monroe, pero ¿Es cierto que funcionan o es solo un mito?

¿Los perfumes con feromonas funcionan?

Aunque muchos han puesto su fe en los perfumes con feromonas para atraer a su ‘ser amado’ la realidad es muy distinta a lo que parece, pues diversos estudios han concluido que su efecto es muy distinto al que se muestra en el reino animal.

Un estudio realizado por Social Issues Research Centre (SIRC) en Oxford, concluyó que en realidad la función que presumen tener estos perfumes no cumplen con su objetivo, pues, no todas las feromonas son igual de atractivas para todas las personas, por lo que no existe una evidencia contundente que pruebe que estos sí sirven.

Sin embargo, estos estudios han destacado el poder del perfume para atraer a otras personas y la función que tiene por sí solo, además habló de la influencia que este tiene cuando es utilizado.

¿Cómo usar un perfume para lucir atractiva?

Entre lo que se destaca de los perfumes, no es el poder de las feromonas, ni su ‘capacidad’ para atraer sexualmente, en realidad, se retoma la forma en la que ayuda a las personas a sentirse seguras de sí mismas, tiene gran influencia en el estado de ánimo, ayuda en la autoconfianza y por ende, provoca que las personas se sientan atractivas.

Si bien, si existen notas que pueden atraer químicamente a los hombres como el jazmín y hasta las fragancias amaderadas especiadas, aún no existe una teoría que confirme que los perfumes pueden atraer y fungir como pócimas de amor.