¿Minishort en invierno? Georgina Rodríguez hizo lo impensable y lo usó de la forma más elegante

Georgina Rodríguez no deja de impactar con sus extravagantes looks desde su nuevo hogar en Riad, la capital de Arabia Saudita que a diferencia de otros lugares, brilla por su clima templado, no obstante, la influencer dejó en sus redes sociales el mejor consejo para lucir shorts en temporada de frío.

La temporada invernal está a la vuelta de la esquina, y las famosas ya nos adelantan una de las épocas más queridas de año con looks brillantes, elegantes vestidos y tonalidades cuya paleta de colores va de los rojos a los neutros y marrones del otoño.

Sin duda, la novia de Cristiano Ronaldo, se ha colocado como un verdadero ícono de estilo, posando con las mejores marcas y formando parte de grandes campañas de moda, y, pese a que su excentricidad a veces no es muy bien vista por el público, Georgina Rodríguez es una de las mujeres más seguidas con casi 53 millones de followers.

Con un llamativo estilo, la influencer es uno de los íconos más hablados cuando de alfombras y eventos se trata, y esta vez, dejó atrás las prendas extravagantes y vestidos ceñidos para volver a uno de los looks que, causó nostalgia en sus followers, pues comentaron que retomó el estilo que llevaba cuando tenía 22 años.

Georgina Rodríguez enseña cómo usar shorts en temporada de frío

Georgina Rodríguez es conocida por su estilo extravagante, vistoso y seductor, pero otra de las cosas que componen su forma de vestir, es que cada uno de sus looks, de alguna manera, buscan mantener la esencia de comodidad y frescura.

Con climas cálidos en la capital de Arabia Saudita, es impensable usar algún tipo de prenda abrigadora, pero, Georgina Rodríguez, pensó en sus fanáticos del otro lado del mundo, que están experimentando climas fríos y dio su mejor consejo de estilo.

En tiempos de frío para muchos resulta imposible creer que el short es una opción, pero la influencer demostró que esto es posible y de la forma más chic y elegante.

Las claves para vestir shorts en temporada de frío de la forma más elegante

La novia de Cristiano Ronaldo, compartió un excelente consejo de estilo en su más reciente fotografía que posteó en su cuenta de Instagram donde presumió un perfecto atuendo otoñal de short pero ¿Cómo lo combinó?

Usar short en otoño o bien, en temporada de frío es posible, todo depende del tipo de prenda con el que se combine, en este caso, Georgina Rodríguez, añadió un top básico de manga corta y cuello de tortuga que fajó con su minishort claro de mezclilla.

El secreto para lucirlo en temporada de frío estuvo en la combinación del short con las medias cristal y sus maxibotas, abriendo paso a un estilo mucho más invernal, y adecuado para estas fechas.

