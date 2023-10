¡No te trunques! 4 poderosas razones por las que no deberías guardar ropa vieja en tu armario

Acumular ropa vieja es un hábito común entre las personas, y es que, muchos guardan prendas pensando que pueden servir para algún momento de nuestras vidas, quedándose por siempre en el fondo del armario sin darle utilizad alguna, lo que pocos saben es que tenerlas ahí por mucho tiempo, pueden repercutir en distintos aspectos de nuestras vidas.

Entre ropa agujereada o bien pasada de temporada, se queda colgada o doblada, esperando ser usada, cuando lo mejor que puedes hacer es depurar para dar paso a otras prendas que pueden ser útiles, recordemos que esto no solo afecta a nuestro armario, también es una forma de acumulación, apego y hasta contaminación.

La práctica de acumulación de ropa en nuestro armario, puede afectar de muchas formas a nuestra vida, incluyendo nuestra salud y bienestar, aquí te exponemos algunas poderosas razones por las que hacer un detox de tu armario, puede ser la clave para que tengas un mejor estilo de vida y salud mental.

Tu armario también es importante, no lo dejes para después, recuerda que los cambios son buenos, no temas depurar y decirle adiós a todo lo que ya no te sirve.

Las poderosas razones por las que no debes tener ‘ropa vieja’ en tu armario

Reglas del Feng Shui e incluso recomendaciones para el bienestar nos aconsejan deshacernos de aquellas prendas que solo ‘ocupan espacio’ y que están ‘rotas’ para dejar fluir la energía y eliminar el ‘caos’ de nuestras vidas.

Caos e intranquilidad

Esto influye desde nuestro estado de ánimo hasta la intranquilidad de saber que tenemos prendas que debemos desechar, es un recordatorio constante de lo que debemos hacer y seguimos postergando, generando caos y afectando la concentración.

Incapacidad para fluir

Guardar ropa vieja también se traduce a acumulación de energía negativa, según el Feng Shui también puede atraer ‘mala suerte’. Además, nos hace sentir pesados, limitados y con menos espacio para sumar otras piezas que se traduzcan a nuevas experiencias y relaciones, por eso es valioso renovar y dejar que la energía fluya.

Estancada en el pasado

Tener prendas guardadas solo porque alguna vez representaron algo o alguien en nuestra vida, refleja la incapacidad de una persona de seguir adelante, el cómo nos aferramos a un sentimiento y cómo truncamos nuestro crecimiento personal, mirando solo el pasado y obstaculizando el futuro.

Adiós a las relaciones del pasado

Guardar ropa de otra persona también representa un obstáculo, pues no solo es un recordatorio de un hecho del pasado que habla sobre las expectativas y deseos de otros, reflejando la falta de autenticidad en una persona.

Cargar con el peso de la ropa vieja trunca tu energía, equilibrio y estabilidad mental, abre paso a nuevas historias y deja atrás todo lo que ya no sirve, no tengas ese sentimiento de apego y libérate a través de tu armario, verás como todo fluye de una manera positiva.