Estos los 6 consejos del Feng shui para la prosperidad en tu hogar

Cuando se realizar ciertas acciones y cambios del hogar la energías comienzan a circular, a fluir y entrar en equilibrio. El Feng Shui busca precisamente mantener un balance que trae paz, prosperidad y buena suerte. Para este arte es muy importante la relación entre el individuo y el espacio donde hace vida. Es por esto que hoy te compartiremos algunos consejos para pongas en practica en tu hogar y puedas atraer la riqueza.

Limpieza y orden

Si realmente quieres de la prosperidad llegue a ti, será necesario que las energías no se queden atoradas y primero que todo será trascendental que mantener todo limpio y en orden. El hogar debe estar bien cuidado. Todo debe funcionar bien. Así que comienza a desechar o regalar todo aquello no sirva, que esté deteriorado, que ya no uses, que tengas repetido. La limpieza no solo se trata de que no haya sucio, sino que solo tengamos cosas que estén en buen estado.

La puerta principal despejada

Mantener bloqueada la entrada del hogar con grandes muebles o que acumules muchas cosas, solo hará que la energía negativa se quede. Para darle la bienvenida a la prosperidad y repeler debes permitir el paso sin mayor inconveniente. No coloques mesas que puedan estorbar o grandes plantas. Apuesta por el minimalismo.

Feng Shui prosperidad Pixabay

Colores claros

Apuesta por pintar tu hogar con tonos claros, que permitan que la luz se proyecte. Cada color tiene un significado y también están íntimamente ligados a las emociones, esta es la importancia de saber combinar las tonalidades que estarán en casa. No significa que no puedas usar un color oscuro, pero debes saberlo equilibrar. Para el Feng Shui, los ideales son el azul, el verde y el blanco en tonalidades cálidas y pasteles.

Aprovecha la luz natural

La puerta principal de la casa, así como las áreas donde mayormente pasa tiempo la familia deben estar bien iluminadas, si es posible con luz natural donde se aproveche muy bien las horas del día para activar las vibras en estas zonas.

Adiós a las fugas de agua

Según el Feng Shui, que el agua fluya es bueno, pero no que se desperdicie Debe existir un propósito de que el líquido esté circulando. Chequea que en la casa no haya fugas de aguas, que todos los grifos cierren perfectamente. Opta por usar una fuente zen o una pecera. Cuando se trata del baño, hay que prestar mucha atención a la organización y distribución en esta zona, puesto que el agua simboliza el dinero, la fortuna o la salud. Y es por donde se escapa la energía positiva. No dudes en usa un gran espejo.

Fuente zen Pixabay: LylyTreg

Energías en las habitaciones

Este es el lugar donde se descansa y también donde muchas veces nacen las grandes ideas que traen dinero a posterior. El Feng Shui recomienda para esta zona del hogar, evitar colocar estampados y colores estridentes en los textiles como las sábanas, cojines, alfombras o cortinas. Preferentemente colores lisos y cálidos que aportan orden. Desechar la idea de poner plantas, porque entonces habrá una saturación de las energías, y no coloques espejos porque multiplican tus movimientos.