La sexy camisa de Dulce María que dejó al descubierto sus impactantes curvas ¡Hizo historia!

No todo ha sido controversia con el reencuentro de RBD, y es que sus integrantes también están disfrutando las mieles de los conciertos que los están colocando nuevamente en el radar, entre ellas, Dulce María, quien hizo historia al convertirse en la primera mexicana en posar para la revista Rolling Stone Brasil.

Y es que su look no era para menos, pues retomó por completo su look de ‘Roberta Pardo’ en la famosa telenovela de principios de los 2000, pero con un giro mucho más maduro y sensual a sus 37 años de edad.

La emoción no la pudo contener y presumió una de sus fotografías a través de su Instagram oficial, comentando: “Somos portada de un honor y sueño hecho realidad !! Espero que les gusten las fotos y la entrevista tanto como las disfrute yo Gracias!! Por este honor!!”. Escribió la interpreté de ‘Solo Quédate en Silencio’.

Respecto a Rolling Stone, la famosa publicación dedicada a la música, hizo una entrevista a la cantante sobre la gira de reencuentro de ‘RBD’ y su sentir al agotar más de 1.5 millones de entradas en menos de 24 horas, pues, vale recordar que el grupo es muy querido en Brasil.

Respecto a la gira, la cantante confesó cuál era la intención tras ella y la conexión que tenían con su público: “La intención es terminar un ciclo y dar este último adiós al público. Esto es lo que planeamos ahora y para siempre. Me encanta hacer música, me encanta escribir, me encanta comunicarme y ver cómo la música trasciende fronteras e ideologías”.

Dulce María impacta con sexy look en la portada de Rolling Stone Brasil

La simple portada de Rolling Stone Brasil impacta por sí sola y deja con ganas de más, pues Dulce María luce como nunca antes, mostrando su faceta más sensual, la misma que la caracterizó durante su estancia en la telenovela de ‘RBD’.

15 años después parece que la esencia de ‘Roberta’ no se ha ido, e incluso se ha mantenido en Dulce María, quien deslumbró con un conjunto clásico de ‘RBD’ pero con un giro sumamente sexy.

Mostrando ‘piel’ de más, Dulce María posó sobre un banquito, con un look de blazer rojo con cadenas doradas, una camisa oversize que dejaba al descubierto su pecho y parte de su abdomen, combinando únicamente con un short de cuero negro que hacían perfectamente juego con sus botas XL de plataforma y una corbata que recorría todo su torso.

Dulce María Instagram: @rollingstonebrasil (Instagram: @rollingstonebrasil)

A esto se suma un beauty look donde su larga melena roja robaba toda la atención, complementando con un maquillaje ligero en tonos durazno, añadiendo protagonismo a su mirada con sombras marrones y largas pestañas, acompañada de una guitarra acústica negra.

Otra famosa que se une al estilo gótico y dominatrix

Dulce María ha cautivado a sus fans con un estilo gótico y dominatrix al estilo Rihanna durante su gira de conciertos por el reencuentro de RBD. Para Rolling Stone, la cantante mostró uno de estos looks en un tono mucho más rebelde y seductor, junto a una guitarra eléctrica.