Dulce María de RBD nos recuerda que el cuerpo cambia con la edad y no tiene nada de malo

Dulce María está viviendo su mejor momento y es que después de terminar con éxito a telenovela Pienso en ti (la cual además marcó su regreso a la pantalla chica), dio inicio la esperadísima gira de reencuentro de RBD al lado de Anahí, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Christian Chávez.

El primer concierto se llevó a cabo en El Paso, Texas, en donde los cinco dejaron claro por qué marcaron un parteaguas en la industria musical.

Eso sí, si algo no pasó desapercibido fue el cambio que han tenido sus integrantes debido al paso obvio de los años, siendo Dulce María la más atacada. Desde que tuvo una participación especial en el 2000 Pop Tour, muchos comenzaron a señalar que había subido de peso y que “ya no quedaba rastro de la Dulce de Rebelde”.

Dulce María La cantante regresó a los escenarios con la gira RBD

Por si fuera poco, muchos sólo se han dedicado a comparar su cuerpo con el de Anahí y Maite Perroni, algo que es completamente de mal gusto.

El cuerpo cambia con la edad y no tiene nada de malo

En una sociedad que idealiza los cuerpos jóvenes y esbeltos, los cambios normales que se observan durante el envejecimiento a menudo son rechazados. Esto conlleva a que muchas mujeres se sientan presionadas y recurran a procedimientos que pueden poner su vida en riesgo. Por si fuera poco, con las críticas llega una percepción negativa de la imagen corporal, inseguridad y culpa.

Dulce María Así se veía la cantante en la telenovela Pienso en ti

“Anahí se ve increíble, pero qué le pasó a Dulce María???”; “Dulce se ve bien pasadita de peso, pero canta bien”,“Dulce tenía un cuerpazo antes que le panzó”; “Veo a Dulce y ya no queda nada de Roberta”; “Dulce María estaba más delgada debería ponerse a dieta”, se lee en redes sociales.

Dulce no tiene ningún problema mostrándose natural, sin filtros, ni maquillaje pero los haters siempre buscarán formas de hacerla sentir menos, como si tuviese una “fecha de caducidad”.

El tiempo pasa e inevitablemente provoca cambios en nuestro cuerpo. Dulce ya no es la misma que vimos en Rebelde por allá de 2004, ahora es una mujer de 37 años que también una madre entregada que vive sin complejos y que no tiene tiempo para las críticas.

Dulce María Dulce María publicó una fotografía por la que fue criticada (Larry French/Getty, Instagram)

Ante las constantes críticas que enfrentamos con la edad, es momento de enfocarnos en cómo nos sentimos y en lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer en lugar de obsesionarnos con la apariencia. Los hombres también sufren cambios pero al parecer no hay problema en ello entonces, ¿por qué las mujeres deberíamos sentir vergüenza de que nuestro cuerpo envejezca igual que el de ellos?

En los videos que circulan en redes sociales de los conciertos que se han llevado a cabo en Estados Unidos, Dulce María se ve feliz sobre el escenario, cómoda con su cuerpo y sobretodo, muy segura del talento que desborda.

Nuestro cuerpo está en constante cambio y es momento de normalizarlo

Con los años no sólo llegan las manchas y arrugas, también una mayor fuerza, especialmente porque las mujeres nos preparamos para cargar y dar a luz a seres humanos. Este intrincado proceso es agotador física y mentalmente, pero nuestros cuerpos se adaptan para realizar el trabajo más pesado.

Incluso si no es tu elección tener hijos, el hecho de que seas capaz de tal cosa debería ser un motivo de orgullo. Y si ya eres madre y tu cuerpo ha cambiado a causa de ello, siéntete orgullosa. El mundo siempre va a criticar y cuestionar todo lo que somos y lo que no, cómo nos vemos y las decisiones que tomas así que no hagas caso a expectativas ajenas y dale a tu cuerpo el amor y el respeto que se merece .