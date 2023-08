Fan de Taylor Swift se viraliza por su creatividad en sus ‘friendship bracelets’ ¿Qué son?

El 24 de agosto, se ha colocado como el día de Taylor Swift, y es que es la primera vez que la cantante trae una de sus grandes giras a México, causando furor desde su anuncio y agotando las cuatro fechas previstas en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Y es que la CDMX se ha llenado de los colores de ‘la güera’ como ya la apodan y aunque algunos se han visto decepcionados por el silencio de la cantante de Pensilvania, la emoción se hace más fuerte, entre más se acerca la hora de verla en vivo por primera vez.

Los fans no solo han estado preparando sus outfits más brillantes, también han estado trabajando en una tierna manualidad que ya se ha vuelto una tradición entre los ‘swifties’, la elaboración de ‘friendship bracelets’ o ‘brazaletes de la amistad’, lo que ha despertado la duda de las personas externas al fandom sobre esta peculiar actividad.

Gracias a esto, el fandom mexicano se viralizó y es que, no solo fueron sus pulseras, sino que su amor por ‘Tay Tay’ los llevó incluso a impulsar las ventas de la famosa tienda de manualidades ‘Fantasías Miguel’.

¿Qué son los ‘Friendship Bracelets’?

Podría decirse que esta es una tradición relativamente nueva entre los fans de Taylor Swift, y es que, todo surge desde el estreno de su álbum ‘Midnights’ el 21 de octubre de 2022, cuando uno de los temas terminó por atrapar a los fans.

Titulado ‘You’re On Your Own, Kid’, el tema causó un fuerte impacto entre los ‘swifties’ y es que es quizá una de las canciones que, sin ser uno de sus sencillos, muestra una especie de retrospectiva de la vida de Taylor Swift, su ascenso a la fama, los amores no correspondidos y las pérdidas que tuvo durante este proceso, incluso, de una forma muy sutil, habla de sus problemas alimenticios.

Frienship Bracelets Pinterest: yellowshade (Pinterest: yellowshade)

La letra de Taylor Swift menciona: “Everything you lose is a step you take, so make the friendship bracelets, take the moment and taste it” (Todo lo que pierdes es un paso que das, así que haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y disfrútalo).

‘Swiftie’ mexicana se viraliza por el diseño de sus ‘Frienship Bracelets’

Fue una usuaria en Twitter quien destacó el trabajo creativo de las mexicanas, quien con el característico humor del país, les dieron su propio toque a sus ‘friendship bracelets’, haciendo traducciones de los títulos de las canciones como ‘Dear John’ a ‘Querido Juan’ y hasta el propio nombre de Taylor Swift como ‘Teylor Suif’.

Fue el fandom extranjero quien aplaudió a cada una por hacer aún más especial esta tradición. “Mexican Swifties are superior. I’m on their side of tiktok and their bracelets are funny af and wayyyy nicer 1000/10″ (Los Swifties mexicanos son superiores. Estoy de su lado de tiktok y sus pulseras son divertidas y mucho más bonitas 1000/10).

Frienship Bracelets Twitter: @MiaSanMiley (Twitter: @MiaSanMiley)

Pero fue una de las usuarias quien terminó por llevarse los aplausos cuando subió un video a su cuenta de TikTok @tayshakem, y es que acumuló una serie de comentarios donde usuarios valoraron la creatividad de la chica.

Y es que no era para menos, pues el empeño que puso se notó, fluyendo pequeñas chaquiras y cuentas en cada una de sus pulseras que aludían perfectamente a cada uno de los álbumes de Taylor Swift, ‘Fearless’, ‘Speak Now’, ‘Red’, ‘1989′, ‘Reputation’, ‘Lover’, ‘Folklore’, ‘Evermore’ y ‘Midnights’.