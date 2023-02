Lentejuelas, flores y hasta látex: una explosión de color se adueñó de los looks en los Grammys

La 65ª edición de los premios Grammy se está llevando a cabo desde el Crypto.com Arena ubicado en Los Ángeles, California, un desfile de estrellas pasó por una de las alfombras más importantes para la industria de la música y con ello atuendos extravagantes que no se hicieron esperar, entre ellos Sam Smith y Lizzo quienes se robaron la atención de todos los asistentes.

Como si de un show de magia se tratara, los artistas apostaron por el color y las texturas, adelantando los tonos vibrantes de la primavera y apostando por figuras abstractas y prendas cuya característica se ceñía a la extravagancia, casi como un espectáculo circense donde cada uno mostró su lado más divertido y hasta dramático.

Esta alfombra exploró los lados más creativos de los famosos y así lo plasmaron cada uno de ellos, dejando algunos looks de impacto y otros que dejan simplemente son tan atrevidos que merecen ser mencionados.

Los mejores looks de los Grammy Awards

Un adelanto a la primavera, y un espectáculo de color, así fueron los mejores looks de los Grammy Awards, entre los más esperados estaban Taylor Swift y Sam Smith, quienes no decepcionaron a sus fans y optaron por looks de impacto.

Sam Smith

Un look rojo, tan sobrio como atrevido, tan sexy como recatado, el cantante de ‘Unholy’, Sam Smith se presentó junto Kim Petras, quienes apostaron un look Valentino que es como una oda a la sensualidad.

Taylor Swift

La estrella más esperada de la noche sin duda fue Taylor Swift, quien se dio cita a la alfombra de los Grammys con un atuendo en color azul dividido en dos piezas de Roberto Cavalli, era como si un cielo estrellado se hubiera posado en su cuerpo.

Doja Cat

En un look al estilo Kim Kardashian, Doja Cat se presentó con un look cuya tela se asemeja al látex firmado por Versace, un total black atrevido como sus atuendos de Fashion Week.

Shania Twain

Uno de los atuendos más arriesgados fue el de Shania Twain quien apostó por un look completo de Harris Reed perteneciente a la colección de primavera 2023, compuesto por una serie de lunares negros hechos por lentejuelas con un pantalón acampanado y un gran sombrero a juegos.

Lizzo

Un look de impacto, esa podría ser la definición casi perfecta del vestido que utilizó Lizzo, la cantante de ‘Truth Hurts’, quien se enfundó en un gran vestido naranja y una gran capa que cubría hasta su cabeza flores de Dolce & Gabbana, a este atuendo añadió un corsé y unos guantes de mesh.

Viola Davis

Viola Davis se acaba de unir a la lista de famosos EGOT (aquellos acreedores a un premio Emmy, Grammy, Óscar y Tony) con un total de 17 famosos que han podido lograr esta hazaña. Con un look de lentejuelas bastante colorido, la actriz, corto y con flecos, entre los colores que destacaban era el negro, plata, rojo y azul.

Bebe Rexha

Como una barbie, Bebe Rexha, quien fuera nominada por su tema ‘I’m Good’ junto a David Guetta, que es una versión de ‘Blue’ de Eiffel 65, se enfundó en un vestido rosa satinado y guantes, al estilo Marilyn Monroe de cuello hálter cruzado firmado por Moschino.

Harry Styles

Con un juimpsuit de glitter y rombos, Harry Styles arribó a la gala con un atrevido traje tan colorido estilo arlequín y botas blancas de tacón bajo.

Anitta

Enfundada en un vestido elegante de Versace, la brasileña Anitta llegó a la ceremonia de premiación con un look que mezcla las transparencias y los plisados con algunos olanes.

Cardi B

Un imponente vestido de Gaurav Gupta, fue el que utilizó Cardi B para la ceremonia de entrega de los premios Grammys, con una capa como si de un elegante pez beta se tratara.

Jennifer Lopez

La cantante deslumbró con un atuendo azul con pedrería que pendían como si de flecos brillantes se trataran, sobre una falda de transparencias, esto hacía juego con sus mangas abullonadas en color plata y un collar del mismo tono que cubría su pronunciado escote todo de Gucci y Bulgari.