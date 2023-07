Taylor Swift: sus fans alertan que sufren amnesia tras asistir a sus conciertos ¿por qué les sucede esto?

Taylor Swift se encuentra ofreciendo su gira en diferentes países, y ya muchos de sus fans han podido disfrutar de sus diferentes shows.

Sin embargo, aún faltan países de Latinoamérica y algunos de los que ya asistieron al show de la cantante alertaron a los que todavía no, sobre un fenómeno que han estado experimentando.

Y es que reportan que algunos de los que han ido al The Eras Tour de Taylor Swift han sufrido un tipo de amnesia, que les hace olvidar hasta los temas que interpretó e incluso hasta que estuvieron ahí.

Qué les pasa a los fans de Taylor Swift tras asistir a su concierto: el extraño fenómeno que experimentan

Muchos fans han comentado en redes que han llegado a experimentar momentos de amnesia tras el concierto sobre lo que vivieron allí y lo han llamado la “amnesia swiftie”.

“¿Cantó esa canción, de verdad no lo recuerdo”, “so no fuera por los videos que grabé no recordaría nada”, “ok tengo amnesia después del concierto de Taylor y es muy real, que esta pasandaaa!”, “ni siquiera recuerdo haber ido al concierto, eso es muy extraño”, y “es la sensación más rara del mundo, no puedo recordar el mejor momento de mi vida”, fueron algunos de los comentarios de los fans que experimentaron la amnesia.

Los expertos en psicología explican que el fenómeno puede estar relacionado con “el estado emocional extremadamente elevado en que se encuentran los asistentes a los shows”.

Según explica un artículo de la revista Time “ el cerebro libera un exceso de norepinefrina, el neurotransmisor responsable del procesamiento emocional, y el proceso es como una U invertida: la liberación de un poco está bien; demasiado, es malo, porque no puedes guardar recuerdos con un alto contenido emocional. Lo mismo le suele pasar a la gente cuando se casa o gana alguna competición”.

Será en noviembre cuando Taylor venga a Latinoamérica y se presente en México, Argentina, y Brasil, así que es mejor que traten de estar calmados y tranquilos durante el concierto o serán víctimas de la “amnesia swiftie”.