La “razón” por la que Taylor Swift no vendría a Colombia e involucra a Juan Manuel Santos

Los fans de Taylor Swift en Colombia “estallaron” de la ira tras ver que ella no vendrá con su gira “The Eras Tour”. Una de las giras musicales que mejor acogida ha tenido desde que se reabrieron los conciertos después de la pandemia del COVID.

En la mañana del 2 de junio, Taylor Swift anunció que se presentará en algunos países de Latinoamérica incluyendo Argentina, México y Brasil por primera vez con motivo de la gira The Eras Tour. Se esperaba que Colombia también fuera parte de su paso por el continente pero esto no fue así.

Muchos se decepcionaron pues esperaban que la estadounidense pisara tierras colombianas por primera vez gracias a esta gira, y porque es bien sabido que Colombia se ha posicionado musicalmente de buena forma.

Pero en Twitter, los “Swifties”; no han dudado en sacar sus teorías mas descabelladas de la razon por la que Taylor no agregó a Colombia en su agenda, y una de esta involucraría al exmandatario Juan Manuel Santos.

¿Juan Manuel Santos sería la razón por la que Taylor Swift no viene a Colombia? La alocada teoría de sus seguidores

Por medio de TikTok, terminó haciéndose viral un audio y la cibernauta que lo compartió, no dudó en afirmar que el audio de su video revelaría el motivo de su omisión a cantar en Colombia.

En el audio, se puede escuchar a un Juan Manuel muy desafinado y cantando su infame canción “roast” (canción parodia donde se burla de los insultos que le daban en redes) “Hola soy Santos y gobierno como canto”; Esto, bajo la pista de ‘Look What You Made Me Do’, de la estrella del pop.

Esto, haciendo alusión a que Taylor sabe de la existencia de este audio y sintió pena de aterrizar en el país.

Rápidamente, las redes sociales estallaron en burlas frente esta ‘teoría’, y lo hicieron con comentarios como los siguientes:

“Santos si nos habría traído a Tay”; “El roast de Santos podría haber sido nuestra canción sorpresa”, “Es porque le dio miedo el talento de santos cantante???”, “Ay no pero si el Roast de santos es lo mejor que le pasó a este país” o “A veces voy normal por la vida y me acuerdo de que Juan Manuel Santos hizo un cover de Taylor Swift”, son algunas de las reacciones.