“Llorenlo”: fans colombianos de Taylor Swift “se retuercen” tras ver que ella no vendrá con su gira

Los fans colombianos de Taylor Swift “se retorcieron” de la ira tras ver que ella no vendrá con su gira “The Eras Tour”.

En la mañana del 2 de junio, Taylor Swift anunció que se presentará en algunos países de Latinoamérica incluyendo Argentina, México y Brasil por primera vez con motivo de la gira The Eras Tour.

Muchos se decepcionaron pues esperaban que la estadounidense pisara tierras colombianas por primera vez gracias a esta gira, y porque es bien sabido que Colombia se ha posicionado musicalmente de buena forma.

La acogida que ha tenido el país internacionalmente, ha logrado atraer el interés de artistas como The Weeknd, Billie Eilish o Doja Cat a tocar en Colombia, y los fans colombianos tenían esperanzas en que Swift lo hiciera también.

Aun así los fans de la región latinoamericana no pudieron evitar emocionarse por la llegada de la artista de ‘Midnights’ en los próximos meses, y se volvió tendencia en redes sociales la frase ‘Mi gente latino’, una frase usada en redes sociales en respuesta a una burla a un discurso que Jennifer López dio no hace mucho.

Los fans de Taylor Swift en Colombia enfurecen contra ella por omitir al país en ‘The Eras Tour’

Rápidamente, tras conocerse el anuncio hecho por la diva del pop causó un ‘colapso’ en sus seguidores y los comentarios en su contra por excluir al país no se hicieron esperar:

“Petro tuvo la oportunidad de tapar sus escándalos con el anuncio de Taylor Swift en Colombia, pero no quiso.”, “bueno cual es el plan de @petrogustavo para que Taylor swift venga a colombia?”, “con mi último aliento te maldigo Taylor Swift como no vas a sacar fecha en Colombia”; “¿Taylor Swift no viene a Colombia? Kanye ya estuvo, por algo es el goat.” o “No me pidan que supere que Taylor Swift no vendrá a Colombia”, son algunas de las opiniones al respecto.

Ustedes creen que Taylor Swift se moría por venir a Colombia y que debe estar triste por no venir JAJAJAJAJAJAJA 🫵🫵🤣🤣

Yo creo que para ella es un alivio — Juan 🏺🌷 (@Juanforeroo_) June 2, 2023

A Taylor Swift como a toda la mano de artistas mainstream les da completamente igual si vienen o no a Colombia, dejen de meterse esos pajazos mentales de que tal artista se muere por venir.



Solo vienen a cantar sus canciones, cumplir con la fecha y ganarse su plata, nada más. — フのイムア乇ん ♥️🤍 (@JoTaPeH013) June 2, 2023