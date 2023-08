¡Más real que nunca! Carmen Villalobos envía poderoso mensaje por su aumento de peso

Carmen Villalobos ha llegado de unas vacaciones de ensueño junto a su novio, el presentador de televisión, Frederik Oldenburg, donde visitaron diferentes países del viejo continente como Londres, Suiza e Italia.

La pareja compartió a sus seguidores diferentes postales de estos merecidos días de descanso, pero a su regreso a Miami, muchos notaron algo ‘distinto’ en la conductora de Telemundo, despertando sospechas de un posible embarazo, todo esto, luego de postear una foto el 17 de julio.

En la imagen se veía junto a Frederik Oldenburg usando un vestido que, por el volumen, parecía que había un ‘sospechoso aumento de peso’, por lo que muchos se preguntaron si estaría esperando a su primogénito.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg

Pero en un mundo donde la delgadez se traduce a belleza, Carmen Villalobos salió a aclarar la verdad de ese ‘vientre abultado’ dejando un poderoso mensaje de amor propio y aceptación que muchas mujeres necesitábamos escuchar.

Carmen Villalobos rompe estereotipos de belleza con este poderoso mensaje

La sociedad nos ha hecho creer que los cuerpos delgados son bellos, discriminando por completo a las mujeres con curvas y es que no se trata de normalizar un estilo de vida poco saludable, sino de entender que algunos cuerpos son diferentes a otros y eso no está mal.

En el caso de Carmen Villalobos, quien presume una figura envidiable, fue señalada de un supuesto embarazo, solo por ‘divertirse un poco en sus vacaciones’, y es que recordemos que no es la primera famosa que señalan por su aumento de peso, tenemos otros ejemplos como Selena Gomez o Camila Cabello.

De esta forma, la conductora, de 40 años, salió a desmentir la espera de su primer bebé y no solo eso, a enviar un discurso donde el amor propio impera.

“Las cosas más difíciles es retomar el ejercicio, llevo mucho tiempo sin entrenar, comiendo delicioso, subiendo esas libritas de más, qué felicidad. Ustedes saben lo que a mí me cuesta subir de peso. A mí me encanta verme rellenita, me fascina”. Declaró Carmen Villalobos en sus redes sociales.

Carmen Villalobos

Y terminó su mensaje comentando que si bien, mantener un estilo de vida saludable es importante, tampoco hay que olvidar lo que nuestro cuerpo, mente y corazón necesitan. Lo que se traduce algo tan simple, codiciado y puro como la felicidad.

“Hay que ser felices mi gente bonita, no perfectos. Recuérdenlo siempre”. Zanjó la conductora.

La rutina de ejercicios de Carmen Villalobos

Carmen Villalobos demostró que nunca es tarde para retomar una rutina saludable, y en pleno agosto, presumió que ya se encuentra en el proceso de perder los kilitos que ganó durante sus vacaciones.

“Ya llegó la hora de ponerse juiciosa nuevamente, retomar, así sea agosto. Así que hoy empezamos a darle de nuevo al ejercicio, con toda la pereza del mundo y con toda la motivación. A darle con todo”. Comentó, mientras posteaba algunos videos donde se le veía en el gym.

A su storie, le sumó la rutina que hizo ese día, con una hora de entrenamiento, la buena actitud ante todo, y 30 minutos de correr, eso sí, los mareos y ganas de vomitar no faltaron, pero ni eso evitó que lograra su cometido.

Carmen Villalobos

En anteriores ocasiones, Villalobos, ha compartido su rutina de ejercicios, donde mezcla ejercicios de cardio y fuerza para mantener su característico cuerpo tonificado, haciendo 30 minutos de pesas y luego 30 minutos de cardio en la elíptica.

A esto le suma una dieta balanceada que incluye, frutas, verduras, proteínas magras y carbohidratos complejos. El descanso es esencial, durmiendo un total de ocho horas al día.