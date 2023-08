Las fotos de Carmen Villalobos por las que dicen que luce “subida de peso y ancha” y dejan ver lo peor

Carmen Villalobos La conductora fue criticada por estos looks recientes que ha llevado (@cvillaloboss/Instagram)

Carmen Villalobos es una de las actrices y conductoras más famosas y exitosas de Colombia que siempre ha sido alabada por su belleza, carisma, y espectacular figura.

Y es que a través de sus redes constantemente presume su cuerpazo en elegantes looks y deja ver que siempre está ejercitándose y cuidando su alimentación para ello.

Sin embargo, en los últimos días la famosa ha recibido crueles críticas justamente por su físico, y es que aseguran que se ve “subida de peso”.

Carmen Villalobos es criticada por “subir de peso” y dejan ver lo peor de las redes

Carmen Villalobos posó recientemente con un vestido rojo espectacular y ajustado durante una noche de celebración con su novio Frederik y su familia.

Aunque se veía hermosa, comenzaron a criticarla y aseguraron que luce “subida de peso” y con “caderas anchas”.

“Me parece que Carmen está embarazada, y si no, está bien gorda porque tiene la cintura más ancha”, “Carmencita cuida lo que comes, estás subiendo mucho de peso”, “Sus brazos engordaron ... Sus caderas tmb... Q paso!“, “dios mío nunca la había visto así de gorda”, “Hay fotos que ni parece ser ella a cambiado mucho 😮”, y “se ve gordita y rarita, no parece la misma”, fueron algunos de los crueles comentarios en redes.

Carmen Villalobos Todos comenzaron a criticar a la conductora y actriz por su figura (@cvillaloboss/Instagram)

Esto solo deja ver lo mal que estamos como sociedad y que todavía no entendemos que no se debe opinar de los cuerpos ajenos, pues no es tu deber y además, ni te imaginas lo que puedas afectar a la otra persona.

Si está embarazada, o está subiendo de peso, nadie debe juzgarla ni criticarla, pues cada quien es libre de verse como quiera.

Además, recordemos que ella viene de tomarse unas largas vacaciones con su novio, donde por lo que mostró a través de sus redes que comió de todo y está bien, está completamente permitido y nadia la debe atacar por ello.