¿Al estilo Shakira? Sofía Vergara se luce con nuevo look de la venganza en pleno divorcio

El pasado 17 de julio, Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su separación luego de haber vivido un matrimonio de siete años, comentando que esto se daría bajo términos de amor y respeto entre ambos.

Son embargo, los ánimos entre ellos se han ido calentando, tanto que se destapó la polémica sobre la custodia de su perrita ‘Bubbles’, una de las razones por las que la pareja todavía no podía divorciarse, a esto se sumó el pedido de la actriz de ‘Modern Family’ por respetar su acuerdo prenupcial.

El acuerdo, pondría en juego los bienes que ambos actores cosecharon durante su matrimonio, comentando que estos, eran de su propiedad, esto incluye, joyas, obras de arte, y otros objetos que hayan obtenido, antes, durante y después de su enlace, siendo esta la respuesta final, a la solicitud de divorcio de Joe Manganiello.

Sofía Vergara y Joe Manganiello Instagram: @joemanganiello (Instagram: @joemanganiello)

Aunque no está clara la razón por la que se pudo dar el final de su compromiso, varios apuntan a que las ganas de formar una familia del actor, fue en gran parte lo que provocó la inminente separación de la pareja, y es que, Sofía Vergara, no deseaba tener más hijos, teniendo como único heredero a Manolo González-Ripoll Vergara.

Sin duda, el mes del cumpleaños de Sofía Vergara se vio envuelto en polémica, aunque esto no impidió que presumiera sus mejores fotografías en su viaje por Italia, causando furor con trajes de baño de impacto.

Sofía Vergara presume nuevo look de la venganza en pleno divorcio

Sofía Vergara demuestra que una separación no la vence y es que, al estilo Shakira, se ha mostrado airosa en pleno proceso de divorcio, demostrando que esta es una de las grandes bondades de las mujeres barranquilleras.

Esta vez, la actriz de 51 años disfrutó de una noche entre amigas el pasado 4 de agosto cuando asistió al Eras Tour de Taylor Swift en Los Ángeles, para esta ocasión eligió un look completo de Retrofête, con un top y pantalón negro a rayas que dejaba al descubierto parte de su abdomen.

Sus amigas fueron nada más y nada menos que Anastasia Soare, la creadora de la marca cosmética ‘Anastasia Beverly Hills’ y su hija Novina, quienes se encargaron de compartir más de su estancia en uno de los conciertos más esperados del año, como la gira de Swift.

Sofía Vergara concierto Instagram: @sofiavergara (Instagram: @sofiavergara)

Además, parece que enviaron una pequeña indirecta a Joe Manganiello, y es que, mientras Sofía Vergara publicaba una historia con el tema ‘...Ready for It’?’ las amigas de Vergara publicaron el tema ‘You Don’t Own Me’ famoso gracias a Lesley Gore, donde, entre sus versos, menciona: “No eres mi dueño, no soy solo uno de tus muchos juguetes” ¿Coincidencia?

Una nueva forma de vivir, la ‘tusa’

Sin duda, las colombianas demuestran que son las mejores viviendo la tusa y que un ‘corazón roto’ no las detiene, tal es el caso de Shakira quien solo ha cosechado éxitos desde su separación con Gerard Piqué.

En el caso de Sofía Vergara, la barranquillera probó que su separación no sería motivo para que detuviera su fiesta de cumpleaños y que, con la mejor compañía, este proceso, es mucho más llevadero, además, está por estrenar una miniserie en Netflix y despuntando su nueva marca de belleza ‘Toty’.

También te podría interesar: “Perdió su verdadero rostro”: comparan a Shakira y Sofía Vergara mostrando lo peor de redes