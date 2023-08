Tintes rojos para cabello 2023: tonos en tendencia que elevarán tu sensualidad y clase

Tintes rojos para cabello 2023 Son estilos muy seductores y femeninos (Voice of hair/Pinterest)

Aunque muchas no se atreven a probarlos, los tintes rojos para cabello son de las mejores decisiones cuando queremos lucir sensuales y elegantes a la vez, sin hacer mucho esfuerzo.

Este 2023 viene acompañado de varias tendencias para aportar calidez al rostro y hacer lucir nuestra melena mucho más voluminosa, brillante y llena de vida, independientemente de la edad que tengas.

¿Cuáles son los tintes rojos para cabello recomendados este 2023?

Cobrizo brillante

Y si te vas a lanzar ante esta moda, hazlo con todo. Por eso, opta por un rojo con tonos cobrizos potentes, que salen de la zona de los vinotinto y mas bien están cercanos a una mezcla con el naranja. Es el más indicado para mujeres de piel clara y con toques de rosado, así como hace muy buen contraste con las que tienen ojos claros.

Castaño rojizo

No obstante, también hay alternativas para las que quieren salir de la zona de confort pero no de forma tan abrupta. Con el castaño como base principal, es un tono de rojo más claro, también conocido como rojo polvoriento. Es un color muy suave, por lo cual no contrasta muy fuerte con el tono de tu piel, perfecto para aquellas que van a debutar con los tintes rojos para cabello 2023.

Borgoña

Parecido al merlot o rojo vino, es uno de los tintes de cabello más recomendados para morenas pues no choca con el tono de piel natural, sino que potencia ese acabado canela que nos fascina y que te hace tan especial.

Ya sea con una base lisa que comience en las raíces y termine en las puntas, o bajo la modalidad de mechas, lucirá bien. Nos encanta jugando con luces en vinotinto y contrastes más oscuros en raíces y puntas para que la melena sea tridimensional. Así, tendrá textura y un seductor efecto que no pasará desapercibido.