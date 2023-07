¿Con look de la venganza? Rosalía aparece con sexy falda en pleno rumor de separación con Rauw

¿Y la boda? Reportes difundidos por la revista People, Rauw Alejandro y Rosalia habrían decidido poner fin a su relación después de tres años juntos, donde incluso se comprometieron. Hoy el mundo entero dejó de creer en el amor.

A pesar de haber sido consideradas como una de las parejas más sólidas del espectáculo, Rauw y Rosalía habían estado en el ojo del huracán luego de que se revelara que, el cantante de ‘Baby Hello’, no era muy bien visto por la familia de la ‘Motomami’, al menos eso habría contado Kiko Matamoros a la periodista Belén Esteban “¿Por qué no cuenta lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro, que no están de acuerdo con esa relación?”.

Esto se suma a una publicación que hizo Rosalía hace una semana, que despertó las alarmas de sus más 25 millones de fans, luego de ver una imagen de la española llorando y con la cara hinchada a la que describió como ‘Días de todo’, aunque no se sabe si esto tiene que ver con Rauw, sin duda fue un detonante para que las especulaciones comenzaran.

La pareja comenzó a salir en 2020, gracias a amigos en común, posteriormente, el 25 de septiembre de 2021, en pleno cumpleaños número 28 de Rosalía, la pareja confirmó su noviazgo, que pasó de tatuajes juntos, canciones dedicadas y frases de amor a una separación.

Rosalía reaparece con ¿Look de la venganza?

El pasado sábado Rosalía terminó con su exitosa gira ‘Motomami’ en París, misma que recorrió 21 países de tres continentes con un total de 68 actuaciones, entre las que estuvo su show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Sin anillo, y con un look revelador, Rosalía hizo una aparición en plenos rumores de separación con Rauw Alejandro, donde se dice que la pareja había decidido tomar rumbos diferentes, siempre regidos bajo el amor y el respeto que se tienen uno por el otro.

La cantante posó con un look de playera amarilla neón donde se alcanza a leer la frase ‘Feed Me’, (aliméntame en español) y el estampado de un perrito ¿Quiso decirnos algo? a su vez, combinaba con una falda de transparencias negra, con un detalle de encaje blanco y unas botas de charol características de la ‘Motomami’.

Rosalía agradece el apoyo de sus fans

Rosalía dio por concluido su ‘Motomami Tour’, no sin antes agradecer y llenar de palabras de amor a sus fanáticos, dejándoles una pequeña carta sobre lo vivido durante su gira y la importancia que tuvo para ella durante este tiempo:

“Se terminó Motomami, pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo por haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto 🥹 r”.

Hasta el momento, ni Rosalía ni Rauw Alejandro han dado una declaración al respecto, pero las especulaciones comenzaron cuando se vio a la cantante sin portar su anillo de compromiso, mismo que había sido entregado en marzo de este año.