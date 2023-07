Peinados fáciles y un buen corte: 4 consejos de Carolina Herrera para tener cabello bonito

Carolina Herrera es bien conocida por los consejos para mantener la elegancia que comparte. A sus 84 años, el ícono de la moda que ha logrado abrir camino a los talentos latinos, es una de las favoritas de celebridades en Hollywood gracias a sus hermosos diseños de olanes, estampados florales y elegantes piezas.

Pero su trayecto no se reduce únicamente a la ropa, Carolina Herrera también ha compartido infalibles consejos de belleza como el color de uñas adecuado, el maquillaje y cortes de cabello, recomendando el ‘bob’ para mujeres mayores de 40 años.

Consejos de Carolina Herrera para mantener un cabello bonito Unsplash (Unsplash)

La diseñadora enseña que no se trata únicamente de un corte, pues menciona que la elegancia se traduce al cuidado que tenemos, y la forma en la que nos desenvolvemos. Es preciso aclarar que los consejos de Carolina Herrera no son ley, pues la última palabra la tienes tú. “La elegancia no está definida únicamente por la ropa que usas”.

Podría sonar un tanto superficial, pero muchas veces la primera impresión es la que cuenta y de esa forma, la moda puede ser nuestro aliado, para expresar quienes somos, lo que nos gusta y nuestra forma de ser, esto incluye la limpieza y cuidado que tenemos hacia nosotros mismos. El cabello no puede quedar en segundo plano, pues es parte fundamental y el ‘marco’ de nuestro rostro.

Los consejos de Carolina Herrera para tener cabello elegante

Pero para no caer en el mismo error que la joven española, Carolina Herrera ofreció consejos simples para mantener elegante e impecable nuestro cabello.

4 consejos de Carolina Herrera para cuidar tu cabello

El ícono latino de la moda, Carolina Herrera, nos enseña que con pocos elementos podemos sumarle elegancia y cuidado a nuestro cabello ¿Cuáles son sus consejos?

Consejos para tener un cabello bonito según Carolina Herrera Unsplash (Unsplash)

Practicidad y simpleza

Carolina Herrera apuesta por peinados simples y rápidos, proclama que los looks más elegantes son los más sencillos y lo práctico es lo que todas quieren.

El cuidado es fundamental

La diseñadora venezolana destaca tres aspectos importantes, un buen corte de cabello, un proceso de lavado adecuado y una nutrición suficiente.

Siempre naturales

La esposa de Reinaldo Herrera invita a apostar por looks poco rebuscados, que no sean muy complejos o elaborados y siempre lucir peinados que muestren la textura natural de nuestra melena, siendo esta una de sus claves principales para lucir un cabello bonito.

La importancia de los detalles

Para no caer en los errores de los que alguna vez fue señalada, Clara Chía, pues comenta que la elegancia se refleja en peinados controlados y estilizados, pues a pesar de la simpleza, cada cabello debe estar en su lugar, además, enfatiza que el cuidado diario que se le da a la melena se nota.