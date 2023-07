Agua de cebolla para las canas prematuras: cómo usar el secreto de Cardi B y otras famosas

Una molestia muy común en muchas mujeres son las canas prematuras, algo que algunas famosas como Cardi B solucionan con un remedio de agua de cebolla, que ha ido creciendo en popularidad.

Eso sí, ten en cuenta siempre preguntar primero a tu dermatólogo antes de unirte a la corriente de soluciones caseras y naturales, sobre todo si tienes cuero cabelludo sensible o eres propensa a alergias. ¡La prevención es lo primero!

¿Para qué sirve la cebolla en el pelo?

Según un estudio elaborado en 2002 publicado en Journal of Dermatology y citado por Glamour, se descubrió que la cebolla en el pelo ayuda a acelerar su crecimiento y está relacionada a menor caída de la melena. De igual manera, se asocia a regular el exceso de grasa, combatir la caspa, mejorar la circulación sanguínea y por consiguiente, retrasar el envejecimiento, dándole un aspecto brillante y saludable.

La cebolla tiene propiedades antiinflamatorias (Cortesía)

¿Cómo preparar el agua de cebolla para las canas prematuras?

Una de las que se declara discípula del agua de cebolla para las canas y otros de sus beneficios en el pelo es Cardi B, quien incluso compartió tiempo atrás su receta en las redes sociales.

Esta es una tradición que tienen las mujeres de su familia y que le copió a su madre, en especial desde que es una estrella internacional y sufre las consecuencias de usar calor constantemente en su melena.

“Solía hacer esto hace seis años cuando comencé mi viaje de crecimiento saludable del cabello. Me detuve porque me volví muy floja. Es inoloro y noto que me ha ido dando brillo al cabello”, explicó.

Solo se debe hervir las cebollas en agua durante varios minutos hasta que el agua asuma su coloración blanca y ellas empiecen a aclarar. Mézclalo con romero para un efecto anticanas. Se utiliza para aclarar el pelo luego del lavado con champú, ¡te encantará!