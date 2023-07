Acondicionador casero de canela y miel para aclarar las canas: ¿cómo se prepara y para qué sirve?

Lo que más nos encanta de los remedios naturales es que son económicos, fáciles de hacer y efectivos, como este acondicionador casero de canela y miel.

Tintes naturales a base de canela Freepik

No obstante, ten en cuenta que no son para todas. Primero es recomendable ir con un dermatólogo de confianza para evaluar si se adaptan a ti, ya que es importante evitar reacciones desfavorables, sobre todo si tienes cuero cabelludo sensible o alergias.

Beneficios de la canela y la miel en el pelo

De acuerdo con un estudio realizado en 2018 y citado por Glamour, la canela en el pelo aumenta la circulación y el flujo de sangre a los folículos pilosos, lo que favorece el crecimiento de la melena. Así mismo, se ha asociado a la prevención de la caída del pelo, es hidratante y rica en antioxidantes, por lo que a muchas incluso hasta le ayuda a combatir las canas.

Miel de abeja Unsplash

Por otra parte, All Things Hair afirma que “la miel aporta una hidratación profunda al cabello. Este poderoso producto atrae la humedad hacia las hebras capilares y las sella, combatiendo incluso la resequedad más extrema. Además, acondiciona y suaviza tu pelo, dejándolo con una textura mucho más agradable”.

¿Cómo preparar el acondicionador casero de canela y miel para aclarar las canas?

Para realizar este truco natural necesitás los siguientes ingredientes:

2 cucharadas de canela en polvo

2 cucharadas de miel natural

2 cucharadas de jugo de limón

4 cucharadas de tu acondicionador favorito

Inicia tu acondicionador casero de canela y miel para aclarar las canas mezclando todos los ingredientes como canela, miel y jugo de limón en un recipiente ajeno a la botella para poder mezclar bien.

Luego de esto, déjala reposar en un lugar oscuro por varias horas. Añade al envase con acondicionador y agita bien. Divide tu melena en diferentes secciones y aplica desde la raíz hasta las puntas. Puedes ayudarte de una brocha y recuerda dejar reposar por 2 a 4 horas. Retira y ¡listo!