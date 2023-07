Al estilo de Salma Hayek y la reina Letizia: 4 trucos para disimular las canas sin tener que gastar en tintes

Con el paso de los años, las canas comienzan a aparecer y aunque no nos restan belleza, si existen muchas mujeres que se acomplejan por ello y no saben qué hacer.

Incluso desde los 30 comienzan a aparecer, por lo que no representan vejez ni nos hace lucir “feas” o “desarregladas”, al contrario, puedes lucirlas con orgullo y sin temor como Salma Hayek y la Reina Letizia.

Las dos famosas han presumido sus canas en diferentes momentos sin importar lo que digan los demás, dejando claro que no las acomplejan.

Te recomendamos: 4 veces que JLo y Salma desafiaron a Carolina Herrera y llevaron looks escotados a sus 50 luciendo como de 20

Sin embargo, de vez en cuando quieren disimularlas y para no gastar dinero en tintes ni pasar por ese proceso tan molesto, utilizan algunos trucos muy sencillos que todas podemos aplicar.

Trucos para disimular las canas sin gastar en tintes al estilo de Salma Hayek y la reina Letizia

Aplicar rímel en las canas

Un truco que utiliza Salma Hayek para disimular sus canas y no tener que gastar en tintes es aplicar rímel en las canas.

Así lo reveló hace poco, dando uno de los mejores trucos que todas podemos usar para tapar esas molestas canas de forma sencilla y rápida.

“Cuando me pongo rímel también me pongo el rímel en las canas y no se me nota”, dijo la famosa en una entrevista.

Peinados que disimulen las canas

La reina Letizia tiene otra forma muy sencilla de ocultar sus canas sin tener que pintarse el cabello y es haciendo un peinado perfecto para que no se vean.

Uno de los peinados ideales que la reina ha llevado es el cabello recogido en un moño bajo y peinado hacia un lado para tratar de tapar lo más posible las canas y además, lucir muy elegante.

Llevar fleco para disimular las canas

Otra forma que tiene Salma Hayek para disimular sus canas es llevar fleco, ya sea de lado o cortina, y de inmediato desaparecerán tus canas.

Además, también te ayudará a lucir más joven, fresca, y elegante, y es un truco que podemos emplear para refrescar nuestra imagen.

Te recomendamos: Llaman “vieja ridícula” a la reina Letizia por usar un minivestido a sus 49 al igual que sus hijas

Hacer la raya del cabello de lado

La reina Letizia también tiene un truco muy fácil cuando quiere ocultar sus canas y todas lo podemos aplicar y es llevar la raya del cabello de lado.

Generalmente las canas están en el centro, así que al peinar el cabello de lado y hasta tener algún fleco disimulará las canas y las ocultará un poco como lo deseas y a la reina le ha funcionado.