Llaman “vieja ridícula” a la reina Letizia por usar un minivestido a sus 49 al igual que sus hijas

La reina Letizia se ha convertido en todo un icono de moda con cada uno de sus looks, con los que ha enseñado mucho de moda a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Vestidos, faldas midi, y pantalones bota ancha, son algunas de las prendas que la monarca lleva en sus outfits diarios, con los que derrocha elegancia y clase.

Sin embargo, en los últimos días sorprendió con un atuendo muy sexy y revelador, que ha sido criticado no solo por su edad, sino por ser inapropiado para una reina.

El look por el que le llueven las críticas a la reina Letizia

La reina Letizia se encuentra de vacaciones en Palma de Mallorca, España con su esposo, el rey Felipe, sus hijas Leonor y Sofía, y su suegra, Doña Sofía.

Para una noche de chicas, donde todas salieron a cenar, la reina Letizia llevó un minivestido camisero, holgado en tono rosa y blanco, y ajustado en la zona de la cintura.

Sus hijas llevaron vestidos del mismo estilo, cortos y holgados, Leonor lució un vestido camisero holgado en tono azul y blanco y Sofía optó por un vestido blanco corto.

Las tres complementaron sus atuendos con alpargatas, la reina Letizia las llevó rosadas y sus hijas en tono blanco y beige.

Pero, Letizia se llevó miles de críticas por este atuendo que consideraron muy “sexy y atrevido” para una reina y una mujer de 49 años.

“OMG pero qué le pasa a esta mujer, no sabe que una reina no enseña así las piernas”, “por Dios que look tan revelador para una reina”, “si la reina Isabel ve esto se moriría”, “ella se cree una joven como las hijas y no, ya es una vieja de 49″, “señora por favor vístase acorde a su edad y su cargo, que vergüenza”, fueron algunas de las crueles críticas.

Sin embargo, la reina se mostró segura y feliz con su atuendo, y también hubo muchas personas que la defendieron y apoyaron de llevar este look.

“Bravo por Letizia, es una mujer guapa que se conserva muy bien, por qué no lucirlo”, “OMG esta mujer tiene las piernas súper tonificadas, amé este look”, “que hermosa se ve la reina con ese look, dejen de criticarla, ya quisieran lucir así de bien”, y “yo con esas piernas me pondría vestidos más cortos, no importa la edad”, fueron algunos de los mensajes halagadores hacia Letizia.

