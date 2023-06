Junto a Disney, la diseñadora mexicana Vero Solís creó la colección inspirada en ‘La sirenita’

Josefina by Vero Solís La diseñadora Vero Solís creó para Disney colección The Little Mermaid x Josefina (Instagram, Josefina by Vero Solís)

En 1989, La sirenita se convirtió para The Walt Disney Animation Studios en un parteaguas que marcó una nueva y prometedora era de animación. Ahora, es bajo la dirección de Rob Marshall que podemos ver todo todo ese encanto en un ambicioso live action protagonizado por Halle Bailey.

Desde que se anunció, Disney se ha esmerado en hacer que la audiencia conecte con esta nueva historia, que si bien sigue al pie de la letra la versión animada, cuenta con esencia propia.

Es así como llegó hasta la diseñadora mexicana Vero Solís, quien es fundadora y directora creativa de Josefina by Vero Solís para crear una colección inspirada en este mágico universo de La sirenita.

Vero Solís La diseñadora mexicana se ha esmerado en crear una colección única para el live action (Instagram @vero_solis)

“Ya tengo tres proyectos anteriores con Disney y este es el cuarto y es un gran proyecto que la verdad me hacía muchísima ilusión. Es la primera vez que salimos de la mano de una película así que fue increíble y muy emocionante. Estoy muy agradecida con Disney por la oportunidad y la confianza”, aseveró Vero Solís en entrevista con Nueva Mujer.

La diseñadora trabajó duro junto a su equipo para lograr plasmar la magia de la versión animada y el live action a través de su propia esencia. Eso fue un proceso lleno de retos pues de principio, comenzó a diseñar sin conocer el largometraje de acción en vivo.

Vero Solís La diseñadora mexicana se ha esmerado en crear una colección única para el live action (Instagram @vero_solis)

“Es una mezcla de emociones porque primero trabajamos con los artes y la historia original sin conocer el live action. Fuimos avanzando el proyecto conforme nos fueron entregando más material y nos iban platicando un poco más”, confesó y señaló que tras ver la película, tuvo una nueva perspectiva del proyecto.

“Cuando vimos la película, ya estaba parte de la colección terminada y fue emocionante. Tomó otra perspectiva para mí ver ese personaje tan maravilloso como es Ariel, cómo lucha, su inquietud, su emoción. Esa mirada de Halle tan espectacular me llenó de mucha más emoción y compromiso ver cómo íbamos a salir con este proyecto”.

Josefina by Vero Solís La diseñadora destacó que todas las piezas son un trabajo artesanal (Josefina by Vero Solís)

Como espectadores, es fácil conectar con el deseo de la protagonista de explorar más allá de las barreras impuestas, de encontrar su verdadero lugar en el mundo. “Nos dimos cuenta que íbamos por el camino correcto y que logramos conectar la personalidad de Ariel, el estilo de la marca y lograr un mismo camino”, señaló Vero Solís.

El sello que hace tan especial a Josefina by Vero Solís y la colección The Little Mermaid by Josefina

Josefina es una marca con toque mexicano que se caracteriza por sus bordados coloridos, pedrería y lentejuelas, además de que todo el trabajo es artesanal. Esto por supuesto no podía faltar en la colección The Little Mermaid x Josefina.

Josefina by Vero Solís Vestidos de satín, bodysuits de spandex, pantalones denim y chaquetas de piel corte biker destacan en la colección (Josefina by Vero Solís)

“Creo que logramos plasmar esta fantasía de la vida de Ariel abajo del mar, los colores tornasol, las perlas, los bordados. Todo eso que es nuestra ‘joya de la corona’ en cada una de las piezas y es parte de la fantasía que vivimos al diseñar en Josefina entonces había un gran campo de oportunidad diseñando”, aseveró la diseñadora.

La colección cuenta con más de 30 piezas entre las que destacan vestidos de satín, bodysuits de spandex, pantalones denim y chaquetas de piel corte biker, todos con estampados, bordados con cristales y perlas así como imágenes pintadas a mano de los personajes.

Josefina by Vero Solís Las chamarras están pintadas y bordadas a mano (Josefina by Vero Solís)

“Es un gran equipo que tenemos en Josefina. Cada pieza es una artesanía. Todo es manual, cada una tiene su diseño, su lugar y es parte del valor agregado que le damos a nuestras piezas”.

Disney es todo acerca de la magia y hacer los sueños realidad. Para Vero, proyectos como The Little Mermaid x Josefina han ido más allá de lo que ella misma pudo imaginar. “La vida me ha sorprendido mucho más de lo que alguna vez soñé entonces estoy muy emocionada, muy contenta y muy comprometida con cada uno de los proyectos que vamos teniendo. Fui una niña que siempre disfrutaba de la música y la moda así que seguramente esa niña hoy estaría muy feliz de poder tener esta colección. Le diría que valió la pena defender siempre quién era, como Ariel”, finalizó.