La imagen de Úrsula en ‘La sirenita’ fue inspirada por una persona real: ¿qué tanto se parece?

Entre los muchos villanos icónicos de los clásicos animados de Disney que lograron marcar para siempre a una generación de audiencias está Úrsula, la gran antagonista de la película La sirenita.

La bruja del reino de Atlántica en la cinta de 1989, escrita y dirigida por Ron Clements y John Musker, se grabó en la mente de todos con su extravagante aspecto, su malevolencia y su canción insignia.

Úrsula de 'La sirenita' es una de las antagonistas más famosas de Disney | (© 1989 - Walt Disney Studios)

Ahora, con el estreno del remake de acción real de esta producción de la casa del ratón, la memorable némesis del rey Tritón regresó a la pantalla grande interpretada por Melissa McCarthy.

La actriz y comediante se sometió a un proceso de caracterización para encarnar a este personaje en la nueva versión que la dejó bastante parecida a la inolvidable villana en el largometraje original.

No obstante, algo que no todos saben es que la imagen de Úrsula en el filme animado guarda una muy interesante historia detrás y, de hecho, fue inspirada por una celebridad de la vida real.

¿Quién inspiró la imagen de Úrsula de La sirenita?

De acuerdo a varias historias, cuando los animadores de La sirenita comenzaron a trabajar en el diseño de Úrsula, se les hizo difícil dar con la imagen adecuada para la gran villana de la trama.

Al inicio, el personaje estaba modelado en el guion a partir de la apariencia de la actriz y escritora británica Joan Collins. A causa de esto, los primeros bosquejos presentaban a la antagonista esquelética.

Sin embargo, la idea original quedó desplazada cuando el entonces joven animador Rob Minkoff dibujó una versión de Úrsula más voluptuosa basándose en Divine, una famosa drag queen.

“La mayoría de los diseños que se estaban haciendo eran los de una mujer delgada con una frente muy larga, pómulos amplios y pelo muy negro”, contó a NBC News, de acuerdo a Telemundo.

“Entonces, sugerí esta idea distinta basada en Divine, de un filme de John Waters”, recordó sobre el nacimiento del diseño que todos terminamos viendo en la pantalla en 1989.

La película protagonizada por la drag queen (nacida como Harris Glenn Milstead) que estaba en la mente de Minkoff cuando creó a la Úrsula que conocemos es Pink Flamingos (1972).

“Pink Flamingos estaba en un circuito sin fin en el (teatro) Bijou en CalArts (Instituto de Artes de California, fundado por Walt Disney) cuando yo era estudiante allí”, contó.

“Divine parecía un gran personaje, más grande que la vida, y parecía una idea divertida y peculiar tomar a (Úrsula) y tratarla más como una drag queen”, explicó sobre su inspiración.

Minkoff, quien años después terminaría dirigiendo la película animada El rey león (1994) y otros grandes éxitos de Disney, reconoció que no era “el lugar más obvio para conseguir inspiración”.

“Pero cuando tienes un personaje, y especialmente una villana, quieres encontrar un ángulo interesante”, destacó. “Creo que los villanos de Disney pueden ser los personajes más interesantes en las películas, por lo tanto, quieres crear algo grande, que tenga mucha personalidad”.

Así fue que el animador presentó varias propuestas de Úrsula, incluyendo a la inspirada en Divine. En cuanto el compositor Howard Ashman los vio, el basado en la drag fue el que llamó su atención.

“Howard vio todos los diseños y se enfocó en ese”, rememoró Minkoff. “John (Musker) regresó y me dijo: ‘Howard vio todos los dibujos y vamos a ir con ese”.

Los actores que dieron vida a Úrsula

A partir de aquel boceto, el personaje tomó un rumbo nuevo. Empero, antes de poder llevarlo a la gran pantalla, necesitaban encontrar y grabar a un intérprete como modelo real para el papel.

Minkoff no sugirió a una mujer para que fuera la referencia en vida real del personaje, sino a un hombre: el actor Max Kirby, quien fue su compañero de cuarto en CalArts. El equipo aceptó.

Kirby asumió el importante papel en las sombras y usó un vestido muumuu para las imágenes de guía. “Debido a que se basó en Divine, tenía sentido que fuera un hombre, no una mujer”, explicó.

Sin embargo, Kirby no fue el único hombre que interpretó a Úrsula para el metraje de referencia inicial. Ashman también para hacer una demostración de la icónica Pobres almas en desgracia.

El compositor de la canción, quien entonces llegaba a Disney tras un gran éxito en el teatro musical con su socio Alan Menken, lo hizo a petición de Pat Carroll, quien dio voz al personaje en inglés.

En el documental Treasures Untold: The Making of The Little Mermaid, Carroll contó que le pidió que hiciera la actuación mientras ambos estaban espera bando por un ensayo musical

“Se puso la capa de inmediato, cantó la canción… estuvo brillante. Y observé cada movimiento suyo, observé todo, observé su rostro, observé sus manos, ¡lo comí!”, confesó, según recogió Vogue.

La actriz confesó además haber “robado” otros aspectos de la actuación de Ashman para su propia interpretación de Úrsula. El resultado fue una personificación magistral que sigue siendo aclamada.

Finalmente, cuando La sirenita se estrenó, se convirtió en un fenómeno que revivió la popularidad de Disney y marcó el comienzo de una cadena de exitosos musicales animados de la empresa.

Úrsula pasó a la historia como una de las villanas más memorables de Disney. Lamentablemente, Divine falleció un año antes del lanzamiento de la película y nunca pudo ver la creación que inspiró.

El remake de acción de real de La sirenita está disponible en el cine desde el pasado 26 de mayo.