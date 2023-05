Uñas cortas decoradas: 5 opciones que solo usan las mujeres elegantes y con clase

Si hay un sello que distingue a las mujeres elegantes, sofisticadas y bien vestidas es tener las uñas cortas decoradas siempre perfectas para cualquier ocasión.

Las manos dicen mucho de nuestro estilo, forma de ser y personalidad, así que estos modelos reflejan la clase, minimalismo y discreción que buscamos imprimirle a nuestros outfits.

Uñas cortas decoradas 2023

Estampados y francesas

Por supuesto que en las uñas cortas decoradas que están de moda en este 2023 también hay espacios para los clásicos, como las francesas, pero con un toque distintivo: inspírate en las nuevas formas y colores y dale a la típica punta blanca un giro para convertirla a varios tonos.

También se verán muy coquetas con estampados femeninos, como flores, lunares, curvas, corazones, caritas felices y más detalles que representen tu personalidad. No olvides combinarlos con tonos pasteles, neutros o bases transparentes para no sobrecargar el look.

Brillo y detalles en foil

Cuando queremos destacar más nuestro look porque tenemos un evento especial, hay que agregar un toque llamativo. Aquellos detalles con glitter siempre será una excelente elección, ya que te brindará un estilo deslumbrante que arrebatará miradas por donde pases.

Puedes jugar entre lo discreto y lo intenso según la cantidad de brillo que uses, pero recuerda que están en tendencia, así como no tengas miedo a llevar colores neón en tus uñas, pues te harán lucir muy juvenil. Ya sea en diseños o en tonos sólidos, deja volar la creatividad.

Las combinaciones de colores y piedras igualmente son muy bonitas, siempre y cuando te sientas cómoda, de modo que no hay límites.

Ombré

Por último, nada mejor que las uñas ombré con su gran delicadeza en las transiciones entre colores, que se realizan con difuminados a dos tonos y que se vuelven la manera ideal de combinar varias coloraciones en una misma manicura si quieres algo más discreto, sobrio y elegante.