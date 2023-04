Uñas rojas elegantes: 5 estilos sensuales y sofisticados para todas las edades

Si hay una clave para aumentar la sensualidad y el buen vestir, es llevar las uñas rojas elegantes que regresan con fuerza este 2023 por su versatilidad.

Aceptémoslo. No hay otra manicura más clásica, seductora y vibrante para todas las edades, tonos de pieles o eventos que esta, que con el paso del tiempo se ha ido reinventando más y ahora tenemos muchas opciones para seleccionar.

Uñas rojas elegantes 2023

Francesas

Así como la manicura roja, la francesa es una referencia de la moda que cada vez tiene más acabados y formas para variar. En este caso, te proponemos que varíes la línea blanca por una hecha en rojo y hasta puedes añadir motivos que la vuelvan más original como glitter o que sea doble.

Estampadas

No tiene que ser San Valentín para limitarse a llevar esta tendencia, porque las formas de corazones y aplicaciones románticas son atemporales. Lo importante en estos casos es que las combines con estilos básicos de fondo nude para no sobrecargar, ya que no podemos fallar a aquello de que menso es más.

Florales

Estamos en la temporada más divertida del año y esta se puede hacer sentir en nuestra manicura, añadiendo a las uñas rojas elegantes unos detalles florales que están en tendencia por estos meses. Eso sí, para no exagerar, haz tu diseño sobre una base transparente que deja el rosa natural de tus uñas al descubierto.

Lunares

¡Las uñas polka dots están de regreso! Puedes llevar una hermosa manicura roja con puntos blancos en uñas largas o cortas, y se verá muy elegante. Incluso es tan fácil de hacer que tú misma desde casa puedes hacer los lunares con una cabeza de fósforo y luego sellar con brillo.

Pedrería

Por último, un diseño muy glamuroso y sensual para deleitar en todos tus compromisos sociales con el mejor estilo es llevar unas uñas en rojo y agregarle pedrería. La pedrería la puedes colocar de la forma que tú quieras y en las uñas que mejor te parezcan.