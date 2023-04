¡Lo mejor de dos mundos! El cambio de look de Miley Cyrus que despertó nostalgia de sus fans

El castaño está de moda nuevamente y Miley Cyrus lo sabe, pues su nuevo look ha despertado la nostalgia de sus fans, recordando su participación en la tan querida serie infantil de Disney Channel, cuando personificaba a Hannah Montana.

La cantante fue captada este fin de semana, como invitada de The Daily Front Row a la séptima entrega de los Fashion Awards de Los Ángeles, donde lució un imponente vestido negro estilo dominatrix firmado por Versace, que incluía un corsé y un divertido escote con una falda ceñida al cuerpo, combinándolo con unos tacones de punta del mismo tono.

Pero fue su pelo el que se robó todas las miradas, luego de que varios fans notaran que Miley Cyrus, había retomado el color que desde 2010 dejó de utilizar, cuando portaba una larga melena rizada y castaña.

El cambio de look de Miley Cyrus que despertó la nostalgia de sus fans

La famosa cantante se presentó al evento con un evidente cambio en su melena que recordó a su emblemático personaje Hannah Montana, esto debido a que su cabellera tenía un atrevido duotono, donde el castaño y el rubio se mezclaban entre sí.

Pero no, no es igual al look que venía utilizando cuando lanzó su disco ‘Endless Summer Vacation’, donde ocupó un tono rubio mucho más claro, platinado, presumiendo un corte mob en el que el largo apenas roza sus hombros.

Y es que pasaron 12 años para que la cantante, regresara al look natural que por muchos años utilizó cuando su estilo era mucho más natural, esto, rápidamente despertó las reacciones de los fanáticos, quienes no tardaron ni un segundo en recordar su personaje de ‘Miley Stewart’.

Predominando el castaño en su look, Miley Cyrus, está por imponer una fuerte tendencia para estilo de cabello, que seguramente será vista en otras famosas próximamente, y es que varias de ellas ya se han sumado, olvidando el rubio para oscurecer su cabello. Entre ellas están Katy Perry, Hailey Bieber, Emrata y hasta Shakira.

¿Cómo unirse a la tendencia duo tono de Miley Cyrus?

Miley Cyrus ha mostrado una personalidad camaleónica cuando de looks se trata, esta vez, la cantante está mostrando un nuevo estilo del que muchos quedarán enamorados pero ¿es difícil llegar a él?

Pese a que ha comprometido su melena con distintas decoloraciones, Cyrus ha mostrado un cabello de impacto, y lo mejor es que todas podemos replicar esta hazaña, lo único que debemos hacer es dejar crecer el pelo para que el rubio desaparezca poco a poco, si lo que hiciste fue optar por un tinte, agregar un tono que aporte matices y luminosidad es la opción.

Y un aspecto importante a tener en cuenta, es el cuidado que damos a nuestro cabello, pues recordemos que someterlo a tantos químicos puede dañarlo, por lo que se puede optar por shampoos, acondicionadores y mascarillas para mantenerlo en buen estado.