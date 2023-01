Miley Cyrus comparte diseñador con Marilyn Monroe: el día que dos estilos opuestos se unieron

El 2022, fue año de altas y bajas para Miley Cyrus y su familia, pero es un hecho que lo cerró con broche de oro con una gran fiesta para recibir el 2023, con grandes invitados como Dolly Parton, Paris Hilton y Sia, entre muchas otras estrellas.

La cantante despidió al 2022 y brilló con looks que fueron un rotundo throwback a la época de los 2000 y cómo no iba a ser esto posible, teniendo como invitada a Paris Hilton, que de hecho interpretó su icónica canción ‘Stars are Blind’ que fue lanzada en 2006 a través de Warner Récords y formaba parte de su álbum ‘Paris’.

El regreso a los 2000 no solo se sintió entre las celebridades que asistieron al evento, ni con la música, también se dio a través de las prendas que utilizó la hija de Billy Ray Cyrus, con atuendos de colecciones que recorrían los años de 1980 hasta 2006.

Los looks memorables de Miley Cyrus antes de despedir el año

Esa noche fue u rotundo homenaje a las personalidades de las décadas pasadas, y fue un respiro para recordar algunas de las mejores épocas para algunos, tanto que la ex estrella Disney, brilló con looks de colecciones anteriores, enamorando a los fans por cerrar el año con ese glow up después de las dificultades que enfrentó luego del divorcio de sus padres Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus y el nuevo enlace matrimonial del cantante de ‘Achy Breaky Heart’.

Miley Cyrus y Marilyn Monroe: el día que un diseñador unió sus estilos

Fue un vestido de flecos sacado del archivo de una de las colecciones más icónicas del ‘diseñador de las estrellas’, Bob Mackie con el que deslumbró durante el festejo de año nuevo. Recordemos que fue él la mente detrás del icónico vestido de Marilyn Monroe con el que cantó ‘Feliz Cumpleaños’ a John F. Kennedy y que usará años más tarde Kim Kardashian.

El vestido que usó Cyrus pertenecía a la colección ‘To Broadway With Love’ de 2002, mismo que tomó inspiración y creó algunos de los looks más icónicos de Cher.

La moda Y2K, la protagonista en el show de año nuevo de Miley Cyrus

El show de Miley Cyrus, fue memorable y la influencia de la moda Y2K estuvo más que presente, pues la cantante de ‘Wrecking Ball’ se lució con una serie de conjuntos que demostraron su versatilidad y su amor por la moda de los 2000.

Atuendos Versace de 2005 y 2006, además de piezas Tom Ford X Gucci de 1996 y un look Yves Saint Laurent del 91, con los que lució verdaderamente impresionante y feliz de ofrecer un show memorable en todos los aspectos.