Selfies, prendas históricas rotas y hasta pipí: polémicas del clan Kardashian en la MET Gala

Tal parece que el clan Kardashian llegó al límite de la editora en jefe de Vogue Estados Unidos, Anna Wintour, pues según varios rumores, las hijas de Kris Jenner, no formarían parte de la lista de invitados a la MET Gala que se celebrará el próximo 1º de mayo como se ha acostumbrado cada año.

Aunque la noticia aún no está del todo confirmada, habría sido Page Six, quien dio a conocer que ningún miembro de las Kardashian habían sido invitadas a la gala, pues este año, Wintour estaba siendo un tanto más estricta con la serie de celebridades que aparecerían en las escaleras del museo de Nueva York, homenajeando al káiser de la moda con el tema “Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty”.

Kylie Jenner y Kendall Jenner Getty Images: Neilson Barnard (Neilson Barnard/Getty Images: Neilson Barnard)

Pero sin importar lo mencionado, la respuesta final, vendrá el próximo lunes, que será cuando este rumor será confirmado o desmentido en caso de no ver desfilar a ninguna de estas influencers en las escaleras del MET, pues fuentes cercanas la familia de Kim Kardashian, la información es completamente falsa.

¿Desinvitadas? Las polémicas del clan Kardashian en la MET Gala

Mientras el rumor se desmiente, lo que si es un hecho es que las Kardashians han sdo figuras polémicas de la MET Gala, rompiendo reglas y no solo eso, dañando prendas históricas y llevando la extravagancia a un nuevo nivel.

El día que Kylie Jenner desafió a Anna Wintour

Kylie Jenner arrebató el récord de la selfie con más likes a Ellen DeGeneres, en 2017 luego de posar junto a Ashton Sanders, Luka Sabbat, A$AP Rocky, Kendall Jenner, Paris Jackson, Kim Kardashian West, Lily Aldridge, Sean Combs, Frank Ocean, Slick Woods, Sophia Li, Brie Larson y Elizabeth Chambers.

De esta manera, la empresaria rompió una de las reglas de Anna Wintour, que prohíben las selfies y cualquier video sacado de un teléfono celular en el evento, debido a lo exclusivo que es, ocupando únicamente el material que comparte Vogue.

Kylie Jenner Instagram: @kyliejenner (Instagram: @kyliejenner)

Kim Kardashian abrió paso a una nueva regla luego de romper una prenda histórica

Fue el coleccionista Scott Fortner, quien dio a conocer la serie de daños que Kim Kardashian había causado al legendario vestido de Marilyn Monroe durante su paso por la MET Gala del 2022, mostrando algunas rasgaduras en la prenda.

Esto no es todo, pues la socialité causó una fuerte controversia, luego de que declarara haber perdido 7 kilos solo para poder utilizar la pieza.

Kim Kardashian Getty Images: Dimitrios Kambouris (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

¿Kendall Jenner manchó sus zapatos con orina?

El mismo año que su hermana causó polémica por utilizar el vestido de Marilyn Monroe, Kendall Jenner vivió uno de los momentos más incómodos cuando, tuvo que orinar en el auto de camino a la MET Gala, manchando sus zapatos Prada de orina, todo esto, antes de subir las escaleras del museo.

“Necesito beber un sorbo de agua y necesito hacer pis. Que nadie me juzgue”. Comentó a los que la acompañaban en la furgoneta y añadió: “Eso es tan mortificante para quien tenga que lidiar con mi orina después. Lo siento mucho”.

Kendall Jenner en la MET Gala 2022 Getty Images: Mike Coppola (Mike Coppola/Getty Images)

El ex de Kim Kardashian rompió con el código de vestimenta

Kanye West se caracteriza por ser una figura polémica, y eel día que asistió a la MET Gala junto a Kim Kardashian no sería la excepción, fue así que en 2016 cuando se celebró el tema “Manus X Machina: Fashion in an Age of Technology”, el rapero rompió el código de vestimenta y asistió con jeans rasgados a la gala, combinando con una camiseta blanca y una chaqueta denim con aplicaciones.

Kim Kardashian Getty Images: Larry Busacca (Larry Busacca/Getty Images)

En 2022, Kylie Jenner también generó polémica por no seguir la temática del evento de ese año, utilizando un vestido de novia que no tenía nada que ver con la época dorada de Hollywood. En 2017, Kendall Jenner, posó con un vestido nude, de La Perla que desató críticas donde recibió slut shamming y fue comprado con un look de los 90 de Rose McGowan.

Kendall Jenner Getty Images: Dimitrios Kambouris (Dimitrios Kambouris/Getty Images: Dimitrios Kambouris)

En 2013, cuando Kim Kardashian hizo su debut en la MET Gala, aún era la acompañante de Kanye West, por lo que su poca experiencia en el evento le jugó en contra, utilizando un vestido de estampado floral firmado por Givenchy que dejaba al descubierto su ‘baby bump’. La ola de críticas, provocó que la empresaria rompiera en llanto.

