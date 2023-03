Mientras Yeri Mua ignora las críticas por su novio, este es buscado por las autoridades

Yeri Mua es una influencer que ha tomado gran relevancia a lo largo de este 2023 pues su contenido de maquillaje y moda, así como el compartir su experiencia con las cirugías estéticas la ha vuelto un fenómemo viral en TikTok.

La veracruzana fue reina del Carnaval de Veracruz 2022 y aunque gran parte de su fama está en TikTok, se acerca a sus seguidores a través de videos en vivo en Facebook, donde habla frente a la cámara de su día mientras se maquilla o elige sus outfits.

Yeri estuvo envuelta en un escándalo tras romper con su novio Brian Villegas, quien además de serle infiel, fue acusado en varias ocasiones de aprovecharse económicamente de ella.

Ahora, la influencer ha causado gran controversia por el noviazgo que inició con Naim Darrechi, un joven español que carga un historial conflictivo.

Es a través de TikTok y Facebook que “la Bratz Jarocha” ha compartido videos donde Naim la acompaña. Aunque en un principio aseguraba que sólo eran amigos, sus grabaciones mostraban mucho acercamiento, al grado de incluso darse besos y tocarse cariñosamente.

Fue en una nueva publicación que Yeri Mua confirmó la relación, diciendo “todo este tiempo estuvimos juntos”.

Desde que Yeri sube videos con Naim y tras la confirmación, internautas han inundado sus publicaciones con advertencias sobre lo tóxico que es.

“Aquí sentada esperando el live de Yeri llorando”. “Terminó con el tóxico para meterse con uno corregido y aumentado”. “Este hombre es puro red flag”. “Nooo Yeriii!! no has visto lo tóxico que es??”. “Al rato la va a hacer llorar”, se lee.

Yeri Mua se tatúa la inicial del nombre de su nuevo novio y explica xq no lo muestra pic.twitter.com/lHfbUF6ccZ — Lo + viral (@VideosVirales69) March 30, 2023

Por si fuera poco, Naim se tatuó la letra “Y” de Yeri y ella la letra “N”. Aunque ella no mostró el resultado, circuló un clip en donde hizo que sus seguidores pensara que está alcoholizada, explicando por que no ha mostrado el tatuaje.

¿Quién es Naim Darrechi y de qué se le acusa?

Naim Darrechi se ha hecho tendencia por las razones equivocadas y es que en más de una ocasión ha normalizando la violación.

En 2021, en entrevista con el influencer ‘Mostopapi’, Naim afirmó que nunca utiliza condón porque “cuesta mucho” pero que nunca ha dejado a ninguna mujer embarazada por lo que seguirá haciéndolo.

“Es raro que no haya dejado embarazada a ninguna, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema. ¡Y nunca ha pasado nada! Estoy empezando a pensar que tengo un problema”. Ante sus palabras, Mostopapi preguntó consternado : “¿cuando acabas dentro ellas no te dicen nada?”, a lo que Darrechi le contesta: “Sí, pero bueno, les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila, que yo me he operado para no tener hijos, y cuando me llegue el hijo, bendito seas”

Naim Darrechi, un influencer con 26 millones de seguidores en YouTube, dice entre risas que engaña a las chicas para mantener relaciones sexuales sin condón y eyacular dentro: "Les digo que soy estéril". Esto es un delito de abuso sexual. pic.twitter.com/rsDK56goPb — PabloMM (@pablom_m) July 12, 2021

Ahora aque el influencer se encuentra en México, ha trascendido que es buscado por las autoridades de su país. Y es que, ese miso año tuvo un altercado con la Policía Local de Palma, en donde uno de los uniformados terminó con heridas provocadas por este. El español tenía que cumplir con la pena de 18 meses en prisión y una multa de mil 800 euros, pero nunca se presentó. Es por esto que las autoridades españolas han lanzado una orden de búsqueda y captura en su contra.