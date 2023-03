“Ya se compuso el pelo”: Clara Chía reapareció con Piqué con ¿nuevo estilo?

Clara Chía y Piqué se han convertido en una de las parejas más mediáticas del espectáculo el último año, luego de que el exfutbolista del Barça y Shakira anunciaran su separación entre rumores de una crisis de pareja e infidelidades de por medio.

A pesar de los desencuentros con su ex pareja, Gerard Piqué ha sido captado en distintas ocasiones de lo más feliz junto a su nueva novia, Clara Chía Martí, de la que, aunque poco se sabe, cada vez salen a la luz más imágenes inéditas de la española, quien habría sido la manzana de la discordia entre el español y Shakira.

Entre burlas y críticas, Clara Chía Martí se convirtió en un personaje que genera intriga, y es que sus redes sociales son completamente privadas, por lo que las únicas imágenes que existen de ella, son tomadas por paparazzi y medios españoles, por lo que poco se sabe sobre su estilo y aspecto.

De los looks ‘boho’ al ‘grunge’: Clara Chía sigue transformando su estilo

Tras burlas y críticas, mucho se dijo acerca de que la joven de 24 años estaría mejorando su aspecto físico, desde el pelo, hasta el rostro, del que varios usuarios aseguran, ya se ha hecho algunos ‘arreglitos’ como inyecciones y hasta algunos especulan que una rinoplastia aunque nada de esto está confirmado.

Esto se notó durante un video que fue compartido por la cuenta de TikTok @elbarrioklk, donde se puede ver a la novia de Piqué en una plática entre ‘amigos’ dentro del set de la ‘Kings League’, esto rápidamente generó reacciones del público, sobre todo hacia ella, donde se podía leer: “La Claramente ya no se le lo tímida”, “Primera vez que ignoran a Clarita”, “Ahora que Piqué la mantiene se puede hacer el cabello”, “Ya se compuso el pelo Clara Chía, ya no se le ve lo maltratado”, “Ahora le brilla el pelo y no lo deja ni un instante por las dudas”, “Una pregunta ¿Clara acompaña a Piqué al baño también?”.

Además de la impresión que ha causado el cuidado de su pelo, parece ser que Clara Chía sigue probando nuevos estilos, en el video fue posible verla con un look de tintes grunge con jeans acampanados en color negro deslavado, una sudadera gris oversized y tenis Converse negros.

El evidente cambio en el aspecto de Clara Chía

Su forma de vestir fue duramente criticada, pues los usuarios, además de considerar que Clara Chía no cuidaba de su pelo, señalando lo ‘seco’ que se le vio cuando acudió a una boda junto con Piqué, también notaron que la española no sabía combinar sus prendas y lucía desarreglada.

Desde entonces, la joven ha luchado por cambiar esa imagen y en las últimas citas con el exfutbolista ha mostrado un pelo mejor peinado y ropa que, si bien, mantiene el color negro como uno de sus obligados, la evolución ha sido más que evidente.

Clara Chía ¿fiel hasta el final?

Medios han comenzado a especular que la joven española habría declinado una jugosa oferta de un millón de dólares, solo por hablar de su relación y exponer su versión de lo que ha sucedido con Piqué y Shakira, pero Clara Chía habría declinado la oferta debido a que prefiere serle fiel al exfutbolista, además de que si continúa su noviazgo con él no tendría ‘problemas de dinero’, además de que es muy feliz con él.

Su relación se está volviendo más estrecha con Piqué y muchos usuarios han comenzado a notar que la joven ya no deja ni un segundo al español, tanto que han desatado burlas y críticas, especulando el ‘temor’ que podría tener a que el catalán le fuera infiel.