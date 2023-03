“Don Armando”, a lo Betty, la fea : la voz de Clara Chía es tan irritante como ella.

“Don Armando”, a lo Betty, la fea, así es la voz de Clara Chía que resulta tan irritante como ella.

Y aunque para muchos ella aún representa un misterio, poco a poco se le han podido conocer características de su personalidad y hasta formas de actuar, pues siempre se ha mostrado muy sumisa, tímida y callada, pero ahora que se siente la dueña de todo el imperio creado por Piqué, se le aprecia más altiva hasta el punto de que molesta hasta su voz que ya se ha logrado escuchar en algunos de los videos que se han hecho virales sobre la Kings League.

El Presi y La Primera Dama , juntos en la #KingsLeagueJ11 👫🏼😍❤



Es tan lindo y se siente tan bonito verla a ella tan integrada al entorno de él. Se nota que se lleva espectacular con todos. #KingsLeague ❣💞 pic.twitter.com/gfGbcM8rB8 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 19, 2023

En el material que circula en redes se aprecia a la joven de 23 años compartiendo con los compañeros de su novio, hasta el punto de que opina, se ríe y da su opinión, dejando así ver que habla como la protagonista de la famosa novela escrita por el colombiano Fernando Gaitán.

La voz de Clara Chía es tan irritante como ella

La escasas palabras que expresó Clara Chía permitieron así conocer parte de la tonalidad de su voz que es muy nasal y “chillona”. Con esta develación queda claro que su voz es tan irritante como ella, pues cada vez son menos quienes la apoyan, ya que su relación solo ha causado dolor en Shakira y su familia, así como en los fans que apoyan a la colombiana.

En el video también se aprecia cómo el deportista se sorprende al verla emitir algún tipo de comentario, pero aún así la deja ser y no la regaña como lo hacía con su ex. Es así como se incrementa su rechazo, pues es una mujer que hasta ahora no ha hecho ni el mínimo esfuerzo por agradar a nadie, solo a Piqué y a sus suegros quienes la aceptaron desde el primer momento que “debutó en sociedad”.