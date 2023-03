Piqué busca a sus hijos y huye despavorido: no quiere toparse con Shakira

Piqué busca a sus hijos y huye despavorido, porque no quiere toparse con Shakira.

Así lo ha demostrado cada vez que va en busca de sus hijos en la casa de su ex, pues siempre se muestra inquieto, nervioso y dispuesto a no esperar mucho, pues lo que menos desea es encontrarse cara a cara con la colombiana. Eso es lo que ha demostrado su actitud, pero en la reciente búsqueda en la que Milan y Sasha iban llegando de Nueva York, éste exigió que no tardaran mucho los pequeños en salir, pues lo que menos quería era conversar con la barranquillera quien interpretó por primera vez el éxito con el que lo humilla a él y a su nueva novia Clara Chía.

Por eso, los internautas sacaron la conclusión de que ahora más que nunca quiere dirigirle la palabra a la intérprete de ‘Monotonía’, pues a pesar de que se muestra muy renovada y que ha superado el dolor, él más que nadie sabe que sigue muy molesta con el exjugador del Barcelona y quizás un nuevo careo le podría inspirar el hacer una nueva canción con el que lo seguiría destruyendo.

En el video, que se hizo viral, se aprecia cómo Piqué busca a sus hijos y huye despavorido, porque no quiere toparse con Shakira. Incluso se le nota más nervioso de lo normal, pues apenas y logra subir la cabeza para mirar de reojo el hogar en el que llegó a cometer actos de infidelidad.

#VÍDEO | Gerard Piqué recoge a su hijo Milan en casa de Shakira después de su viaje a Nueva York https://t.co/5Jcj9ZvVQD pic.twitter.com/LD33kIiatl — CHANCE (@CHANCE_es) March 15, 2023

“Tan formalito no saluda a la persona que sale a hacerle entrega de las cosas de sus hijos”, “Se le ve la prepotencia por encima con razón en videos bajaba las manos de Shakira”. “Una vez más no está pendiente de la seguridad de sus hijos, porque lo sienta delante”, “Sin contar con la seguridad vial de llevar a su hijo en el asiento de delante!!! No mide 1,35cm ni tiene 12 años!!! Ahora no nos importan los hijos???? fueron los comentarios que originó el nuevo video en el que el deportista se mostró más tenso que nunca.