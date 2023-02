5 tintes rojos oscuros para morenas que te harán robar todas las miradas

Ahora que comenzamos el 2023 con todo, es hora de atrevernos a probar los tintes rojos oscuros para morenas que te harán protagonista donde vayas.

Los expertos dejan más que claro que ese mito de que los colores rojizos no son para pieles canelas es parte del pasado, pues en realidad las hacen lucir más jóvenes, modernas y sensuales porque destaca los rasgos, así como ayuda a diferenciarte de las demás.

Tintes rojos oscuros para morenas

Ladrillo

Es el favorito de muchos porque no es un cambio demasiado radical para la base que tienen las morenas naturalmente. Sin embargo, es importante escogerlo según el tono de piel. Por ejemplo, si eres morena clara el rojo borgoña es ideal, mientras que para pieles más oscuras, escoge uno más cereza.

Naranjas

Por otra parte, si entre los tintes rojos oscuros para morenas buscamos algo más “eléctrico” o “encendido”, podemos hacer nuestra propia combinación mezclando tonalidades naranjas para un look vibrante y eléctrico. Esto es perfecto para las de pieles más claras y mujeres que se caracterizan por ser irreverentes.

Vinotinto

En este sentido, no hay distinciones, porque de todas maneras luce fabuloso. Ya sea en rojo vino, merlot o borgoña te hará lucir más atractiva sin desentonar con el color de piel. Así lo ha demostrado celebridades de la talla de Rihanna, que probó que cualquiera es ideal porque se ve muy chic.

Borgoña

Pero si queremos pasarnos al bando de las pelirrojas más sensuales, escoge mejor un rojo borgoña en vez de los cobrizos más eléctricos. De esta manera, tu piel tendrá un interesante contraste pero no demasiado artificial, lo que favorece vernos elegantes y sexy a la vez.

Luces

Si no quieres comprometer tu raíz, te damos opciones como un look sofisticado jugando con luces en naranja y contrastes más oscuros en raíces y puntas para que la melena sea tridimensional. Así, tendrá textura y un seductor efecto que no pasará desapercibido.