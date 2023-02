María Félix reencarnó en Georgina Rodríguez gracias a este look: la doña estaría orgullosa

Los imponentes looks de Georgina Rodríguez siempre son motivo de conversación y es que su gusto por la extravagancia, hacen que la argentina desborde glamour a donde quiera que vaya. El último look de la pareja de Cristiano Ronaldo no se quedaría atrás y es que la empresaria mostró que supo adaptarse perfectamente a su hogar en Arabia Saudí.

Grandes y pomposos vestidos, sensuales tops, y conjuntos de jeans que demuestran la versatilidad a la hora de vestir de Georgina Rodríguez, que está a semanas de estrenarse la segunda temporada de su serie de telerrealidad donde expone un poco más sobre su día a día a través de la plataforma de streaming Netflix.

Para el día de San Valentín, la modelo y el futbolista tuvieron una cena romántica que dio mucho de que hablar, pues los rumores sobre una posible boda se hicieron fuertes tras una publicación donde Rodríguez se dirigió a Ronaldo como su ‘marido’, despertando la duda de un matrimonio secreto.

Georgina Rodríguez ¿ya se adaptó a Arabia Saudita?

La versatilidad de Georgina Rodríguez a la hora de vestir es más que evidente, esto se refrendó en la forma en la que fue aplaudida tras presentarse con un imponente look en los Joy Awards con un vestido de Ali Karoui que tardó en ser confeccionado en tan solo 24 horas.

El look que mostró en Riyadh presumió su habilidad para adaptarse a un nuevo entorno conocido por sus estrictas reglas tanto de vestimenta como en lo social, y es que muchos dudaban que pudiera lograr este cometido por su forma tan extravagante de vivir y de vestir.

Lo cierto es que con pequeños pasos, Georgina Rodríguez ha sabido transformarse y con ello los conjuntos que utiliza. Esto lo hizo una vez más para la campaña de Elisabetta Franchi, donde lució vestidos al puro estilo western.

Un look western y boho inspirado en ¿María Félix, ‘La Doña’?

Georgina Rodríguez presumió sus dotes como modelo, esta vez para la firma italiana fundada por Elisabetta Franchi, presumiendo tres looks distintos con aires boho, perfectos para el entorno en el que actualmente vive.

El primero de ellos un vestido al estilo ‘Pocahontas’ corto y con flequillos, Georgina Rodríguez, lució esta pieza con escote corazón con bordados en forma de líneas.

El segundo look muestra a Georgina Rodríguez con un vestido en tonos crema con grabados de la marca, se trata de un look ceñido de cuello alto y manga larga elegante y fresco.

El último es un llamativo y elegante look que recuerda a la mexicana ‘María Félix’ un símbolo de empoderamiento femenino, elegancia y belleza quien valía su look de imponentes vestidos de olanes y mangas abullonadas, complementándolos con sombreros. Lo mismo sucedió con este look de tintes wester y ese toque flamenco con el que pudimos ver a Georgina Rodríguez luciéndolo con una cola de caballo trenzada.

