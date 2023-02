La maternidad ahora es gótica gracias a Rihanna: los 4 looks con los que revolucionó la moda

Rihanna acaba de hacer un regreso triunfal a la música, tras 7 años de ausencia, el medio tiempo del Super Bowl, fue el escenario predilecto para rememorar algunos de sus temas más exitosos en la historia de su carrera, como ‘Diamonds’, ‘We Found Love’, ‘Work’ y ‘Rude Boy’ solo por mencionar algunas.

El espectáculo causó opiniones divididas, mientras unos comentaban que esperaban un show más producido, otros la apoyaron comentando que aun estando embarazada, Rihanna había ofrecido un show digno y que tampoco esperaran que la cantante hiciera grandes movimientos en su estado.

En diciembre, ‘RiRi’ nos presentaba a su primogénito a través de un tierno video donde se mostraba al pequeño en un car seat, mientras busca tocar el celular de su mamá, la cantante habla con su bebé de la forma más dulce. Este clip no tardó en viralizarse, sobre todo porque la cantante había tardado mucho en presentar a su bebé, pues estaba buscando el momento adecuado para ello.

Rihanna posa para British Vogue junto a toda su familia

El esperado regreso a la música de Rihanna no se produjo solo, además de ser nominada al premio Óscar por su canción ‘Lift Me Up’ que formó parte del soundtrack de la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’, además de mantener el prestigio de su marca de belleza y lencería Fenty y Savage X Fenty.

La presentación oficial de su bebé se dio en grande, y es que sucedió de la mano de la versión británica de Vogue, en una increíble sesión de fotos que muestran a la aún familia de tres, compuesta por Rihanna, A$AP Rocky y su primogénito.

La familia posó como verdaderas estrellas de rock entre looks góticos, oscuros y sensuales, que brillaban por la luz blanca de su bebé, quien poco a poco parece adaptarse a cámaras y sesiones fotográficas profesionales.

También te podría interesar: Rihanna tocó su pancita y otros mensajes ocultos que seguro te perdiste en el medio tiempo

Al estilo Tina Turner, Rihanna posa para British Vogue

La moda es un ciclo y muchas veces suele inspirarse de momentos icónicos del pasado, el look de Rihanna para British Vogue no se quedaría atrás con un peinado alocado, libre y suelto que recuerda a una legendaria Tina Turner cantantdo ‘What’s Love Got to do with It’, quien se convirtió en un símbolo de poder femenino, la cantante de ‘Umbrella’ parece que hizo un guiño a la originaria de Tennessee.

Con dos sensuales vestidos negros, uno de escote, palabra de honor y otro de cuello halter, la cantante mostró un lado sensual y solemne, un giro de la maternidad mientras sostenía a su bebé, ‘RiRi’ brilló con guantes de ópera de encaje, regresando a su icónica lencería o al menos una inspiración de la misma. Además de lucir un último vestido Valentino de un solo hombro y sensual abertura al extremo de su pierna.

El look más colorido se trató de un vestido de cuero amarillo de Rick Owens que complementó con piezas de su propia firma Savage x Fenty.