El significado detrás del color rojo de Rihanna se une con su embarazo: ya lo había usado antes

Siete años hicieron falta para que Rihanna por fin regresara a los escenarios, y esto sucedió de la mano del Super Bowl, el evento deportivo más relevante para los amantes del futbol americano. Este hecho se dio aproximadamente a las 19:30 horas (Ciudad de México) desde el State Farm Stadium en Glendale ubicado en el estado Arizona, Estados Unidos.

Cantando algunos de sus más grandes éxitos, como ‘Diamonds’, ‘We Found Love’, ‘Where Have You Been’ y ‘Bitch Better Have my Money’, la originaria de Barbados, deleitó al público entero con algunos de sus temas emblemas del que, por cierto, no podría faltar ‘Umbrella’, mientras se espera el anunció de un posible, nuevo material discográfico, la cantante ya nos hizo un emotivo anuncio.

Fue que mientras entonaba uno de los versos de ‘Diamonds’, la cantante dirigió su mano a su pancita, lo que pudo convertirse en el anuncio definitivo de lo que sería un segundo embarazo, y es que recordemos que la cantante acaba de ser madre de un niño en mayo del año pasado.

Rihanna y la especial conexión con el color rojo en sus embarazos

Looks deportivos y cómodos, un emblema para los artistas que han pisado los escenarios del Super Bowl. Por su parte, Rihanna optó por un look que además de comfy se ciñe perfectamente a las tendencias del año y esto no es todo, pues demostró que los looks monocromáticos se pueden combinar siempre y cuando haya texturas de por medio.

Gracias a las texturas de las telas y accesorios que utilizó, ‘RiRi’ pudo brillar en el escenario con una armadura al estilo Schiaparelli de Loewe junto con su conjunto deportivo, por otro lado su abrigo estilo puffer estuvo firmado por Aläia y por último, su calzado corrió a cargo de MM6 Maison Margiela x Salomon, además, de confirmarse la noticia, este sería su nuevo look de embarazo y es que recordemos que la cantante dio un giro a los outfits de maternidad, demostrando que se puede presumir la pancita y ser sensual al mismo tiempo.

La vez que posó con color rojo mientras estaba embarazada de su primer hijo

En abril de 2022, Rihanna había posado para la revista Vogue, donde habló un poco más sobre su experiencia al saber que iba a convertirse en madre y de los looks que revolucionó durante esta etapa. El primero de ellos se trató de un conjunto completo de encaje que permitía ver con claridad su ‘Baby Bump’.

“It’s too much fun to get dressed up. I’m not going to let that part disappear because my body is changing,” says @Rihanna. https://t.co/HyMZvndjQz pic.twitter.com/7VL93oDR7Y — Vogue Magazine (@voguemagazine) April 12, 2022

Durante esa misma sesión, utilizó un look de chaqueta acolchada y falda larga unida por una cadena, este último look dejó ‘al desnudo’ su cuerpo y permitía ver con claridad su pancita.

Si bien esta especial conexión con el color puede parecer una mera casualidad, quizá este fue uno de los guiños más fuertes que hizo hacia su primer embarazo, un símbolo de poder, sensualidad y amor, siendo esto último el sentimiento más fuerte que siente hacia sus bebés.