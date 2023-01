Uñas rosa pastel para derrochar coquetería y elegancia en San Valentín

Las uñas rosa pastel son la cúspide de la feminidad y coquetería. No hay un color más apropiado que ese cuando buscamos vernos elegantes y versátiles, sin importar el compromiso al que vamos.

Combinan con todo y las podemos modernizar con los modelos en tendencia, para huir de las típicas versiones lisas aburridas que se encuentran en nuestra zona de confort y que nos harán lucir radiantes este San Valentín.

Uñas rosa pastel para este 14 de febrero

Swirl nails

También conocidas como uñas wavy, este tipo de manicuras evocan la versión más artística y abstracta con curvas que se apoderan de tus manos. Utiliza diferentes tonalidades del rosado para crear un contraste muy digno de alardear en tu perfil.

Ombré nails

Asimismo, la técnica del difuminado tipo ombré es ideal ya que consiste en un sutil cambio de tono casi imperceptible. De rosa palo a uno más llamativo, es perfecto para eventos o reuniones formales en las que quieres ser tú el centro de atención con tus manos.

Con glitter

Tus uñas rosa pastel para San Valentín también se pueden completar con brillantes, en tonalidades claras o más fuertes, para que seas el centro de las miradas. De esta manera, puedes darle un toque distinto agregándole glitter a lo largo de su superficie para decorarlo con mucho glamour.

Con pedrería

No obstante, para las que les gusta llevar su look a otro nivel, las piedras son un toque muy sofisticado, eso sí, del que no hay que abusar para no sobrecargar el estilo, cumpliendo aquello de que menos es más.

Estampadas

La diversidad de estampados disponibles son perfectos para las de espíritu más extrovertido y que no tienen miedo de atraer miradas. Aquí el secreto está en crear un equilibrio, mezclando distintos tipos de patrones y sólidos, sin que luzca exagerado.