¡Parece adolescente! Kim Kardashian usó un peculiar look navideño y le llovieron críticas

Kim Kardashian asistió a la tradicional fiesta navideña organizada por Paris Hilton, quien posteó una fotografía con la socialité, Kris Jenner, Kathy y Nicky Hilton, la dueña de la casa donde se dio esta celebración, pero hubo algo que los usuarios de internet no perdonaron y fue el look con el que la exesposa de Kanye West posó.

La socialité es uno de los referentes más fuertes en la industria de la moda, a pesar de lo que pudiera parecer, es por ello que parece sorprendente que su elección de ropa para una fiesta navideña fuera ‘diferente’, pero ¿quién dijo que estaba mal?

Si bien acostumbramos a los clásicos looks con destellos, terciopelo, colores dorados, rojos, entre otros, es por ello que el estilo predilecto de Kim Kardashian fue tan criticado que llegaron a tacharla de adolescente.

También te podría interesar: Kim Kardashian volvió a brillar con sus looks sexys después de su ruptura con Kanye West

¿Kim Kardashian revoluciona el look de navidad?

Con un estilo grunge, así llegó a la cena de navidad de Paris Hilton, la mayor de las Kardashian, mientras los demás invitados, incluyendo ala anfitriona, optaron por tonos rojos, destellos plata, terciopelo y satín, la hermana de Kylie Jenner, decidió apostar y arriesgar con un look de cuero y playera corte crop tipo merch de hip hop Up in Smoke tour West Coast del año 2000.

Su estilo añadía un toque de estrella de rock con un pequeño guiño al lejano oeste, todo el conjunto también fue un guiño a una tendencia de los 90, no olvidemos que los looks ‘grunge’ tuvieron su auge a finales de los años 80, cuando otras personas comenzaron a utilizar prendas de sus bandas favoritas entre ellas el auge de Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden.

A su look añadió un buen par de zapatos punta, adecuados para el conjunto que utilizó y que se ceñía a su cuerpo tan bien que parecía que estaba pensado para resaltar su figura. Entre los accesorios que agregó solo fue un bolso en versión mini con algunos estoperoles que parecían ser la combinación perfecta con sus pantalones que tenían incrustaciones de pedrería negra que ayudaban a resaltar en la pieza a pesar de ser del mismo color.

También te podría interesar: Kim Kardashian habló de la soltería a los 40 y nos recuerda que puede ser una gran etapa

Esta no es la primera vez que la socialité utiliza ropa de cuero, pues, parece que el negro y este tipo de piezas son las predilectas y las más amadas de su armario, cuando aún mantenía una buena relación con Balenciaga, Kim Kardashian usaba total looks hechos por este material, también botas que ha presumido en sus posts de Instagram, ha hecho lo mismo con prendas de Dolce & Gabbana y no olvidemos que este tipo de estilo sureño la ha conquistado, pues, ya ha sido vista portando o evocando este tipo de estilo.

Correcto o no, Kim Kardashian lo volvió a hacer y con un look tan controversial, ocupó los titulares que si lo vemos desde un punto de vista mucho más abierto, no es incorrecto, solo es diferente y puede ser una buena opción para aquellos que deseen probar con otros estilo.