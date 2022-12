5 diseños de uñas verdes navideñas que derrochan glamour y sofisticación esta temporada

Si queremos celebrar las fiestas por todo lo alto, no nos pueden faltar los diseños de uñas verdes navideñas, las cuales prometen mucho glamour y elegancia en cada una de tus celebraciones.

Lo que nos encanta de esta tonalidad es que es mucho más sobria y sofisticada, así como que sale de la zona de confort o el tradicionalismo del típico rojo, dorado o plateado de estas fechas.

Uñas verdes navideñas para ser la más original este 2022

Wavy nails

Este año se cerrará teniendo a las uñas con ondas, mejor conocidas como wavy nails, como una de sus tendencias más fuertes y que cada vez conquista a más famosas o influencers. Con estas podrás tener un toque de color verde navidad, sin ser excesivo o sobrecargar.

Francesas

Asimismo, entre las uñas verdes navideñas tampoco podemos dejar de lado a las francesas, que siguen reinventándose con detalles más llamativos para mantenerse vigentes. Por ejemplo, agregando un motivo de tu preferencia, como un gorro de las fechas, un muñeco o copo de nieve serán suficientes.

Efecto suéter

En este cierre de año tampoco puede faltar el efecto suéter, el cual como su nombre lo indica, imita el tejido de estas prendas que utilizamos para protegernos del frío y que tiene una textura muy vistosa. Puede ser un detalle interesante a combinar con otros coquetos toques, como un poco de glitter.

Pedrería

Igualmente, las piedras y los brillantes no te dejarán mal para todas las fiestas que tendrás estos días, ya que precisamente buscan elevar el glamour y la elegancia en tu look. Asimismo, ya se rompieron viejos prejuicios, ya no son solo para tus modelos de noche sino que serán ideales también para llevarlas de día.

Combinadas

Por último, no tengas miedo de combinar varios modelos o estilos a la vez pues precisamente la creatividad y la irreverencia es lo de hoy día en las uñas navideñas.