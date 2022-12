5 diseños de uñas nude con dorado para ser el centro de las miradas en las fiestas

Si estamos buscando inspiración ahora que se acercan las fiestas navideñas, quedaremos rendidas ante las uñas nude con dorado, que son las más elegantes de todas.

Los clásicos jamás pasan de moda y por eso, su atemporalidad y sofisticación las vuelven ideales para mujeres de todas las edades, sin hacer distinción del tipo de evento o tono de piel.

Diseños de uñas nude con dorado que te van a conquistar

Con copos de nieve

Y precisamente ahora que la Navidad es el eje de todas las festividades, apuesta por llevar el motivo de moda. Lo puedes realizar tú misma con un pincel fino y esmalte blanco, pero no te olvides de elevar el glamour añadiendo barniz con glitter u otro tipo de brillantes que capturen la atención.

Tipo ‘wavy’

La corriente de líneas verticales u onduladas no se ha ido de las tendencias. Si eres de las que no les gusta complicarse con motivos demasiado elaborados y sobrecargados, que además se pueden realizar sin conflicto desde casa, la sobriedad de este estilo te encantará. El dorado en sí, ya le dará todo el glamour posible.

Con foil

No obstante, si prefieres una manicura con un efecto más prolijo y que no pase desapercibido por nadie, puedes lograr que luzca con más clase aplicando foil sobre tu base lisa en nude. Este es un papel metalizado que se puede adaptar a cualquier forma y que se verá tan bien que no es necesario que lo hagas en todos los dedos si lo prefieres.

Combinadas

En el mismo orden de uñas nude con dorado que derrochan lujo y sofisticación, puedes combinarlas con otros tonos neutros para generar un equilibrio muy romántico y femenino. Por ejemplo, coloca unos toques de plateado en efecto espejo y tendrás una manicura que robe miradas junto con un estampado.

Motivos variados

Por último, si buscas algo más juvenil, la Navidad es la temporada perfecta para salir de la zona de confort, así que atrévete a probar diseños que antes nunca habías considerado, como mariposas, flores, estrellas, lunares y más combinaciones.