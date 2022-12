Silvia Jim, la mexicana de origen indígena más bella del mundo que rompió con estereotipos

Silvia Jim es un talento mexicano del que debe hablarse, es una mujer joven que está rompiendo estereotipos, hay muchas personas ahí afuera que están luchando por acabar con los estigmas que se le han impuesto a una sociedad que vive de un trabajo de campo y una riqueza cultural enorme, no solo en México, en Latinoamérica.

Esta joven originaria de Guerrero, puso a México en alto cuando ganó el concurso Miss Universo Indígena 2022 y aunque la noticia comenzó a viralizarse meses después de su nombramiento, su figura no pasó desapercibida.

Silvia Jim recibe elogios tras ganar Miss Universo Indígena 2022

Fue el 23 de abril del año en curso, que Silvia Jim se llevó el título de Miss Universo Indígena, después de haber concursado en el Certamen Intercultural Indígena de Abya Yala que pertenece a la Organización de la Belleza Indígena de Panamá.

Al darse a conocer la noticia, varias personas elogiaron la habilidad que tenía para desenvolverse durante la ronda de preguntas y su forma de expresarse. La noticia llegó a oídos de la gobernadora del estado de Guerrero, de donde es originaria Jim, Evelyn Salgado Pineda, quien a través de un tuit celebró a la ganadora del certamen: “Nuestra paisana, además de lucir su belleza, puso en alto a Guerrero al dar a conocer nuestra cultura y tradición”.

¿Quién es Silvia Jim, ganadora de Miss Universo Indígena?

En una entrevista con el medio de comunicación MVS, se profundizó más sobre sus orígenes. Silvia Jim es una mujer de 24 años de edad que ya ostenta su primer título de un certamen de belleza que tuvo como sede Panamá.

Proviene de una familia humilde y trabajadora del campo perteneciente a la comunidad de Costa Chica, Guerrero, la cual honra por sus valores y principios que ella mantiene vivos. Además, contó que es estudiante de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y funge como activista por los derechos de los indígenas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Antes de su participación en este certamen, ya había formado parte de concursos locales.

La importancia de dar voz a las comunidades indígenas

La modelo expresó sus deseos por convertirse en portavoz de la comunidad indígena y continuar participando en más certámenes de belleza: “La belleza integral de mi raíz milenaria es lo que me hace sentir única en la vida y en el mundo que me rodea. Cuando hablo de mi raíz, mi cultura, mis tradiciones, es cuando me siento bella” . De esta manera se uniría a la lista de famosos que han llevado este tema de conversación al foco internacional, entre ellos Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta.

El trabajo de la comunidad indígena en muchas ocasiones es poco valorado, es por ello que figuras que han logrado labrarse un camino fuera de sus hogares, son portavoces de una cultura que es rica en muchos aspectos, logrando que comiencen a apreciarse los valores de estas comunidades.