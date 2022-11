El rubio vainilla de JLo es tu mejor opción para esta navidad: ilumina y rejuvenece con él así

Jennifer López, la actual esposa de Ben Affleck, es un ícono de la televisión y del estilo, pues es casi imposible que sus looks pasen desapercibidos. Esta vez no es su guardarropa el que estudiaremos, sino el secreto que le ha ayudado a destacar la belleza de su rostro y le ha quitado unos años de encima. Su tinte.

El truco para lucir más joven no radica en el maquillaje, tampoco en las prendas que utilizamos, a veces nuestro mejor aliado puede ser el tinte perfecto y que mejor que analizar el estilo de Jennifer López para hacernos un cambio las próximas fiestas.

El tinte de Jennifer López que todas querrán replicar

Jlo posee un look bronceado que combina en la mayoría de las veces con tonos que van desde los castaños claros hasta la melena rubia que destaca su belleza e incluso le permite que las facciones de su rostro se acentúen de tal forma que su cabello es uno de los principales protagonistas de sus looks.

El cabello es una de las principales preocupaciones para las mujeres y créeme, en Nueva Mujer, entendemos perfectamente lo que esto conlleva, pues a veces tan solo un simple corte de pelo puede hacernos sentir como si hubiéramos pasado por una renovación completa.

La versatilidad y el atinado look de cabello de Jlo le han valido para posicionarse no solo como un ícono de moda, sino como una de las celebridades que tiene el look de cabello más cuidado del medio.

Peinados que incluyen una melena pulcra y tonos que añaden ese toque rebelde y elegante a su cabellera, la hacen destacar, y aunque pareciera que la mayoría de las veces su cabello es castaño con mechas, Jennifer López ha mostrado algunos de los cambios más arriesgados como el rubio.

Para tu próximo cambio de look pide un rubio vainilla y destaca en las siguientes festividades

Sabemos que las fiestas se acercan y no podemos evitar apostar por un nuevo cambio de look, el final de año representa un momento de regeneración para las mujeres quienes apuestan por cambios estéticos que son más visibles en el cabello.

Replica el look de Jlo que se basa en un tinte rubio vainilla que permite destacar su belleza, además ayuda a iluminar su rostro y permite rejuvenecerlo, el secreto es el contraste que crea este color con su tono de piel.

Este tono de cabello es tan noble que le va muy bien a las mujeres de piel bronceada, aunque, no somos excluyentes, cualquiera que desee sentir estos cambios puede hacerlo, y lo mejor de todo es que no es necesario hacer un cambio completo para lucir diferente. El secreto siempre está en el cabello.