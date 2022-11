5 cortes de cabello pixie para cara redonda: irás cómoda y a la moda

Cortes de cabello pixie para cara redonda Pinterest The right Hairstyles

El pixie es uno de los cortes de cabello clásicos dentro de la moda, pues beneficia a las mujeres de cara redonda y cualquier otro tipo de facciones.

Sin embargo, cuando queremos estilizar nuestros rasgos, lo mejor es seguir unos modelos en específico que vale la pena tener en cuenta antes de lanzarse a ellos.

Cortes de cabello pixie para cara redonda

Pixie largo

Como su nombre lo indica, consiste en llevar varias capas en el cabello de forma asimétrica, siendo unas más largas que otras, con la finalidad de salir de la monotonía y afinar el rostro. En estos casos, la parte frontal es más larga que la de atrás o la de los lados, generando un efecto que perfila la cara.

Con flequillo

Muy similar a la versión anterior, dejar un flequillo asimétrico de lado, que se confunda muy bien con el resto de la melena en capas cortas es una gran idea cuando queremos un look moderno y desenfadado que hasta nos quite años de encima. Otro gran plus es que también beneficia a los rostros en forma de corazón o triangular.

Pixie mullet

Similar a las opciones anteriores, pero su magia está en que tiene más cabello en la parte trasera y sin un fleco tan marcado. Podríamos decir entonces, que se caracteriza por la abundancia de las capas cortas en la coronilla de la cabeza. Da más volumen y si tienes el pelo rizado, mucho mejor, pues destacará tus ondas naturalmente.

Clásico

Por otro lado, el modelo más tradicional y básico de este tipo de melenas se adapta muy bien a aquellas caras que son más ovaladas, las cuales son conocidas por tener mayor simetría, lo que les permite llevar cualquier peinado sin tener que dudar si este corte te beneficiará.

Tupé