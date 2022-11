Diseños de uñas elegantes y con piedras para derrochar coquetería este 2022

Definitivamente, no hay uñas más elegantes y delicadas que aquellas con piedras, las cuales nunca pasan de moda y son perfectas para cualquier evento.

Lo que más las hace especiales, es que llaman la atención sin necesidad de agregar muchos accesorios y se ven fabulosas tanto en uñas largas y cortas. Por esto y mucho más, ¡las amamos!

Uñas elegantes y con piedras para derrochar coquetería

Francesas invertidas

Una tendencia que se ha puesto muy de moda últimamente es imitar las francesas invertidas pero con la pedrería. Esto consiste en aplicar los brillantes en la parte más cercana de la uña hacia la cutícula, dándole un efecto glamuroso y sin necesidad de sobrecargar.

Sobre una base natural

Si te gusta el minimalismo en su máxima expresión porque eres de las que considera que menos es más, súmate a la moda de hacer las manicuras sobre una base transparente que deje ver el rosa natural de las uñas. Sobre ella, aplica las piedras y dale un efecto muy bonito.

Por todas las uñas

Pero si no te molesta exagerar y atraer todas las miradas, entonces puedes jugar con más y más piedras en tus uñas. Un modelo que a muchas cautiva es adherirlas a la base lisa alrededor de la uña, generando un delicado marco que además resulta muy original. Eso sí, mantén el fondo con un color neutro.

Este ‘delineado’ se ve aún mejor en uñas largas que cortas, ¡así que es momento de dejarlas crecer!

Tipo francesas clásicas

Por último, no podemos dejar de lado un modelo tradicional que no perderá nunca vigencia. Si no te conquistaron las invertidas, estas sí terminarán de robarte el corazón. Coloca las piedras en las puntas de las uñas, una al lado de la otra y no te olvides de sellar con top coat transparente.