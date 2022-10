Niño cantante deslumbra con su talento en la frontera de México: ya hasta lo apoya Grupo Firme

Emiliano es el nombre del niño cantante que tiene cautivado a todo México con su talento para la música, uno que ya deslumbró incluso a Eduin Caz de Grupo Firme.

Sin embargo, no es el único que le ha manifestado su apoyo al jovencito. También se encuentran respaldándolo otros referentes de la música regional mexicana como Calibre 50 y Julión Álvarez.

Emiliano pudo conocer a su ídolo, Eduin Caz Captura de pantalla Telemundo

De acuerdo con Telemundo, estos días están siendo muy especiales para el niño, puesto que pudo conocer por videollamada a su ídolo, el intérprete de El Tóxico y Ya supérame.

En medio de la impresión, lloró y hasta le dedicó varios versos que dejaron impresionados al artista, quien se sintió cautivado por su difícil historia de vida.

El niño cantante que deslumbra con su talento en la frontera de México

Conforme con la misma fuente, a sus 12 años, Emiliano ha tenido que crecer aceleradamente para sacar adelante a sus familia.

Pese a su corta edad, se dedica a cantar en el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos para ayudar económicamente a su abuela y hermanos.

Niño canta en el paso fronterizo entre México y Estados Unidos Captura de pantalla Telemundo

Entre las carencias que le ha tocado padecer está el vivir en una casa en malas condiciones de un cuarto con otras 10 personas.

Su abuela, Gabriela Contreras, es quien ha velado del niño y sus cuatro hermanos, ya que su padre jamás se hizo cargo de él y su madre lleva años batallando con las adicciones.

“‘Espérame abuelita... Ahorita vengo’, me dice él, porque hay veces que no hemos tenido dinero. Y agarra lo que sea y me trae”, declaró la mujer.

El niño no vive en condiciones óptimas Captura de pantalla Telemundo

“Vendo pulseras, recojo (dinero) al pasar los carros... Estoy reuniendo para hacerme mis 15 años. Mi hermano me dijo que me iba a ayudar”, asevera Yamileth, una de las hermanas de Emiliano.

Por esta razón, los artistas se están uniendo para conocerlo y ayudarlo a que siga potenciando su talento. “Felicidades por hacerte cargo de la casa y ayudar a tu abuelita, eso habla muy bien de ti y me da mucho gusto. Te ofreceré el apoyo y equiparemos tu casa, con todo lo que necesario para que esté a gusto tu familia”, le dijo Eduin Caz en el especial momento.