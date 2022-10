¿Los corrió?, Eduin Caz de Grupo Firme revela lo que pasó en la fiesta de la hija de ‘Canelo’

La fiesta de la hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue dando de qué hablar, y es que, aunque ya han pasado 4 días, ahora se dice que el boxeador tuvo problemas con Eduin Caz y Grupo Firme.

El vocalista del famoso grupo publicó unas fotos con Canelo en las que se ven muy unidos, felices, cantando juntos, y deja ver que se llevan muy bien.

🚨 Canelo le arruinó los XV años a su hija queriendo protagonizar y haciendo de su fiesta un Karaoke 🎤 🤦🏻‍♂️



También se rumora que corrió a Eduin Caz e integrantes del grupo firme 😱 pic.twitter.com/yDcXWkAkOE — Luiss Del Valle 💥 (@LuissLm) October 18, 2022

Sin embargo, algunos medios reportaron un supuesto altercado en la fiesta, y es que aseguran que el boxeador le reclamó a Grupo Firme, especialmente a Eduin que estaban “pasados de copas”.

Incluso, la periodista Chamonic reveló que Canelo corrió a los cantantes de la fiesta, y hay videos en redes donde muestran que el boxeador quita a su hija Emily de donde estaba el grupo y se la lleva.

Sin embargo, Eduin Caz rompió el silencio y habló sobre lo sucedido y lo que están diciendo los medios en redes, aclarándolo todo.

Asi fueron los XV AÑOS espectaculares de la HIJA del CANELO ÁLVAREZ



Emily Álvarez festejó sus XV años con una fiesta espectacular con temática de 🇬🇧 "London Dream"💂 pic.twitter.com/Hx91J8Mma7 — TÍA SANDRA #Monotonia 🫀🗡  #Shakira (@LaTiaSandra_) October 16, 2022

Eduin Caz rompe el silencio y habla de lo que sucedió en la fiesta de la hija de ‘Canelo’ Álvarez

Eduin Caz, quien además informó que sufrió una lesión en la pierna, se refirió a todos los rumores sobre su supuesto pleito con ‘Canelo’ a través de una historia de Instagram.

Eduin Caz de Grupo Firme reveló lo que pasó realmente en la fiesta de la hija de 'Canelo' Alvarez Instagram @eduincaz

“Un día cuando ya no esté en este medio de la música o en otro mundo les voy a contar por qué la prensa no me quiere, y por qué todos los medios de comunicación hablan puras pendejadas sobre mí. Cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo , les diré a quién hago responsable y el porqué de tantas cosas y pruebas”, fue el contundente mensaje de Eduin en sus redes.

Así, el cantante se refirió a los rumores, y dejó claro que todo es falso, solo un “invento” de la prensa, y no ocurrió ningún altercado, ni ningún problema con ‘Canelo’ Álvarez.