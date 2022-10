Carolina Herrera se rindió ante el talento latino y eligió a esta conductora como modelo

¿Será que la regla de ‘No influencers’ de Carolina Herrera por fin se rompió? La icónica diseñadora venezolana de 83 años tiene una restricta regla sobre los influencers y su relación con la moda.

Herrera, en el pasado, hizo algunas declaraciones que podrían mostrar que no es la más fan de estas personas, alegando que más que un símbolo de moda, los influencers son un símbolo de dinero y que además no cuentan con un estilo propio, sino que, únicamente, portan todo aquello que les han dado y nada más.

A pesar de ya no llevar la dirección de su firma de moda desde 2018, Carolina Herrera continúa vigente en la industria fashionista, supervisando su marca y ofreciendo críticas firmes sobre pasarelas y estilo.

¿Quién es Nátalie Vértiz, la nueva ‘Good Girl’ de Carolina Herrera?

”Peru is in the house!” Nátalie Vértiz, la originaria de Perreñafe, Perú y quien tiene apenas 31 años, se desenvuelve como conductora de ‘Estás en Todas’ y en su momento, se convirtió en reina de belleza, representando a su país en Miss Universo 2011, ahora sorprende a sus fans al ser la nueva imagen de Carolina Herrera.

Entusiasmada, la modelo se mostró feliz en sus redes sociales anunciando la noticia de formar parte de la campaña para el famoso perfume ‘Good Girl’, recordado por su forma de tacón de aguja y que se ha convertido en un símbolo de la marca homónima de Herrera. A través d euna fotografía en Instagram se le puede ver posando con algunos vestidos de la colección primavera verano 2023 de la diseñadora durante la New York Fashion Week pasada.

La actriz, Nátalie Vértiz, también formó parte de la primera fila del desfile de la diseñadora, quien además no tardó en compartir en sus redes sociales, donde lucía un vestido corto de magas abultadas en color verde que la hacía lucir fabulosa.