Peinados con piedras perfectos para un evento formal

Si estás a punto de celebrar una ocasión especial como una boda o graduación, seguramente has comenzado la búsqueda de del look ideal, uno que te haga ver y sentir increíble durante una de las noches más inolvidables. Aunque la mayoría de las chicas ya sabe cuál es el vestido que llevará a una fiesta con meses de anticipación, otro factor que no debe olvidarse, es el peinado. Esto se debe a que el estilo perfecto, además de complementar tu atuendo, puede elevar tu aspecto y hacerte lucir más elegante, es por eso que hemos buscado los peinados para graduación más hermosos dependiendo de tu tipo de cabello y estilo. Descubre los peinados con piedras que puedes llevar a tu celebración

Peinados con piedras para una ocasión especial

De lado

Este peinado es simple y elegante, solo tienes que poner algunos pasadores en un costado y poner tu cabello del lado opuesto y adornarlo con piedras de los colores que prefieras. Al poner el cabello de lado podrás darle más volumen al pelo, además de que puedes jugar con el tipo de accesorios que usas.

Ondas

Si buscas un peinado fácil y elegante, elige unas ondas marcadas con raya de lado que puedes lograr con ayuda de un protector de calor, una tenaza ancha y spray para el cabello para fijar tu peinado. Lo mejor, es que puedes llevar este estilo sin importar el largo de tu cabello.

cabello

Medio topknot

Este peinado es perfecto para despejar tu rostro. Toma la parte superior de tu cabello y sujétalo en una coleta en el punto más alto de tu cabeza. enróllalo para crear un chongo y deja algunos mechones cerca de tu rostro fuera. El resto de tu cabello peínalo con una plancha de cabello y aplica spray.

cabello

Trenzas laterales

Las trenzas son uno de los peinados más fáciles y con estilo, ya que pueden hacerse de distintas maneras y siempre logran un efecto bohemio y despreocupado. Solo necesitas darle volumen a tu cabello con la secadora y partirlo hacia el lado que más te guste, después has dos trenzas francesas delgadas del lado opuesto y ¡estarás lista!

cabello

Chongo bajo

Para un look más romántico y femenino que puedes hacer en 5 minutos, solo has un chongo bajo dejando suelta la parte de enfrente para después cruzar cada una por encima del chongo hacia el lado opuesto. Procura dejar algunas mechas sueltas.

Puedes adornar tu peinado con accesorios como diademas y broces que combinen con tu look.

cabello

Media coleta alta

Este peinado se ha convertido en uno de los preferidos en redes sociales, y es muy fácil de hacer. Solo toma la parte superior de tu cabello y peínala hacia atrás. Deja dos mechones cercanos a tu cara sueltos. Después ata el cabello en un coleta alta con una liga. Puedes crear ondas en el cabello suelto o dejarlo lacio, según lo prefieras.Este peinado te ayudará a enmarcar tu rostro y suavizar tu mentón, creando un efecto de alargamiento.

cabello

Trenzas en cabello suelto

Para un look bohemio puedes hacer algunas trenzas en tu cabello suelto, puedes variar el grosor y la técnica. Para que tu pelo luzca más crea ondas con ayuda de una plancha.